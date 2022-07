GTWC | 24h Spa, Libere 1: Audi-WRT al comando, Rossi non gira Prove martoriate dalle bandiere rosse, una delle quali causata dal KO dell'Audi #46 guidata da Muller, dunque Valentino non scende in pista. Bene Porsche-Herberth e Mercedes-Winward, prime in PRO-AM e Gold, BMW in Top5. Audi-Attempto guida in Silver.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Il Team WRT chiude in testa le Prove Libere della 24h di Spa-Francorchamps, evento valido per il Fanatec GT World Challenge powered by AWS e l'Intercontinental GT Challenge. Sotto un bel sole che ha illuminato fin dalle prime luci dell'alba le Ardenne, i piloti hanno cominciato a preparare le rispettive vetture in vista di una giornata molto impegnativa che prevede Pre-Qualifiche, Qualifiche e Prove Libere 2 fino a mezzanotte. La sessione è stata martoriata dalle bandiere rosse, con la prima esposta dopo una manciata di minuti causa uscita di pista per problemi dell'Audi #46 del Team WRT affidata a Nico Muller. Questo ha impedito a Valentino Rossi e Frédéric Vervisch di girare. Alla ripresa delle operazioni è andato in ghiaia Hubert Haupt con la Mercedes #5 del proprio team a 'Puhon', mentre poco dopo è finito a muro al 'Raidillon' Maxime Oosten sulla BMW #28 (Samantha Tan Racing). Il miglior tempo lo ha fatto registrare l'Audi #32 di Weerts/Vanthoor/Van Der Linde in 2'17"858, in una classifica cortissima che vede quattro vetture differenti nelle prime posizioni in meno di un decimo. Al secondo posto c'è la Porsche #24 della Herberth Motorsport, al comando della Classe PRO-AM, seguita dalla Mercedes-AMG #57 della Winward Racing che svetta in Gold Cup. Quarta la BMW M4 #98 di Rowe Racing, con dietro la #34 della Walkenhorst che è seconda Gold. Con il sesto crono assoluto la Ferrari 488 #52 di AF Corse ottiene la seconda prestazione in PRO-AM, mentre alle sue spalle c'è la Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP. La Top10 viene completata dalla BMW #50 di Rowe Racing, con dietro la Lamborghini #77 della Barwell Motorsport - terza Gold - e l'Audi #66 del Team Attempto. Attempto che comanda anche in Classe Silver, anche se bisogna scendere fino al 16° posto assoluto per trovare la #99, la quale batte le tre Mercedes di Akkodis-ASP, Al-Manar/HRT e HRT. Solo due i partecipanti alla Classe Bronze, che al momento vede al comando la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance davanti alla BMW #35 di Walkenhorst Motorsport. Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:17.858 2 24 Pro-AM Cup Stefan Aust, Niki Leutwiler, Nico Menzel, Alessio Picariello Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:17.875 0.017 3 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Russell Ward, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:17.920 0.062 4 98 Pro Cup Nicky Catsburg, Augusto Farfus, Nick Yelloly Rowe Racing BMW M4 GT3 2:17.950 0.092 5 34 Gold Cup Michael Dinan, Robby Foley, Richard Heistand, Jens Klingmann Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:18.231 0.373 6 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera AF Corse Ferrari 488 GT3 2:18.274 0.416 7 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 2:18.411 0.553 8 50 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 2:18.419 0.561 9 77 Gold Cup Ahmad Al Harthy, Sam de Haan, Alex MacDowall, Sandy Mitchell Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.451 0.593 10 66 Pro Cup Ricardo Feller, Markus Winkelhock, Dennis Marschall Audi Sport Team Attempto Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.517 0.659 11 44 Gold Cup Patrick Assenheimer, Michael Blanchemain, Axel Blom, Jim Pla GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:18.585 0.727 12 23 Pro Cup Ross Gunn, Alex Riberas, Charlie Eastwood Heart of Racing with TF Sport Aston Martin Vantage AMR GT3 2:18.598 0.740 13 54 Pro Cup Klaus Bachler, Come Ledogar, Thomas Preining Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.605 0.747 14 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Dean Macdonald, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 2:18.607 0.749 15 10 Gold Cup Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Antoine Leclerc, Adam Eteki Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.617 0.759 16 99 Silver Cup Marius Zug, Juuso Puhakka, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.631 0.773 17 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch, Nico Müller Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.675 0.817 18 87 Silver Cup Casper Stevenson, Tommaso Mosca, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:18.692 0.834 19 6 Pro Cup Jordan Pepper, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli Orange1 KPAX Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.703 0.845 20 75 Pro-AM Cup Dominik Baumann, Martin Konrad, Kenny Habul, Philip Ellis SunEnergy1- by SPS Mercedes-AMG GT3 2:18.758 0.900 21 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Daniel Morad, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 2:18.760 0.902 22 51 Pro Cup Miguel Molina, James Calado, Nicklas Nielsen Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:18.808 0.950 23 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Daniel Serra, Davide Rigon Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:18.830 0.972 24 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Christopher Haase, Mattia Drudi Audi Sport Team Tresor Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.856 0.998 25 91 Gold Cup Alex Malykhin, Julien Apotheloz, Florian Latorre, Ayhancan Güven Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.859 1.001 26 47 Pro Cup Dennis Olsen, Nick Tandy, Laurens Vanthoor KCMG Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.879 1.021 27 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.896 1.038 28 5 Gold Cup Gabriele Piana, Florian Scholze, Hubert Haupt, Arjun Maini Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:18.897 1.039 29 9 Pro-AM Cup Antares Au, Kevin Tse, Dylan Pereira, Jaxon Evans Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.962 1.104 30 4 Silver Cup Jannes Fittje, Jordan Love, Alain Valente, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:18.991 1.133 31 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.008 1.150 32 39 Pro-AM Cup Piti Bhirombhakdi, Christophe Hamon, Tanard Sathienthirakul, Earl Bamber Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.120 1.262 33 38 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 2:19.167 1.309 34 221 Pro Cup Richard Lietz, Michael Christensen, Kevin Estre GPX Martini Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.173 1.315 35 107 Gold Cup Nigel Bailly, Stephane Lemeret, Antonin Borga, Maxime Soulet CMR Bentley Continental GT3 2:19.177 1.319 36 25 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Mies, Patric Niederhauser Audi Sport Team Sainteloc Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.182 1.324 37 33 Gold Cup Arnold Robin, Ryuichiro Tomita, Ulysse De Pauw, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.214 1.356 38 159 Silver Cup James Baldwin, Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 2:19.258 1.400 39 26 Silver Cup Aurelien Panis, Cesar Gazeau, Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.272 1.414 40 95 Pro Cup Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 2:19.312 1.454 41 2 Pro Cup Luca Stolz, Steijn Schothorst, Maxi Götz AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:19.367 1.509 42 56 Silver Cup Marius Nakken, Mauro Calamia, Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.407 1.549 43 93 Gold Cup Jonathan Hui, Loris Spinelli, Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 2:19.423 1.565 44 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.466 1.608 45 100 Pro Cup Julien Andlauer, Marvin Dienst, Sven Müller Toksport WRT Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.488 1.630 46 11 Silver Cup Daniele Di Amato, Lorenzo Patrese, Alberto di Folco, Pierre Alexandre Jean Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.498 1.640 47 55 Pro Cup Maro Engel, Maxi Buhk, Mikael Grenier AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 2:19.531 1.673 48 563 Silver Cup Karol Basz, Michele Beretta, Benjamin Hites, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.609 1.751 49 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan, David Perel AF Corse Ferrari 488 GT3 2:19.662 1.804 50 83 Gold Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 2:19.672 1.814 51 74 Pro Cup Felipe Nasr, Matt Campbell, Mathieu Jaminet EMA Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.766 1.908 52 7 Gold Cup Brendan Iribe, Sebastian Priaulx, Oliver Millroy, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 2:19.979 2.121 53 63 Pro Cup Albert Costa, Mirko Bortolotti, Jack Aitken Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:20.015 2.157 54 3 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Valdemar Eriksen, Sebastien Baud GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:20.096 2.238 55 31 Silver Cup Diego Menchaca, Lewis Proctor, Finlay Hutchison Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:20.116 2.258 56 14 Silver Cup Tuomas Tujula, Stuart White, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:20.255 2.397 57 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Oscar Tunjo, Patrick Kujala, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:20.512 2.654 58 97 Silver Cup David Pittard, Charlie Fagg, Theo Nouet, Roman de Angelis Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 2:20.625 2.767 59 28 Silver Cup Samantha Tan, Maxime Oosten, Nick Wittmer, Harry Gottsacker Samantha Tan Racing BMW M4 GT3 2:20.643 2.785 60 20 Bronze Cup Tim Müller, George Kurtz, Valentin Pierburg, Reema Juffali SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 2:20.926 3.068 61 22 Silver Cup Dominik Fischli, Patrik Matthiesen, Vincent Andronaco, Joel Sturm Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.024 3.166 62 163 Silver Cup Baptiste Moulin, Mattia Michelotto, Marcus Paverud, Michael Dörrbecker VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.026 3.168 63 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Ruben del Sarte, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.140 3.282 64 27 Silver Cup Max Weering, Isaac Tutumlu Lopez, Taylor Cooke, Brandon Leitch Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.348 3.490 65 16 Pro-AM Cup Adrian Henry de Silva, Stephen Grove, Brenton Grove, Matthew Payne Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.600 3.742 66 35 Bronze Cup Henry Walkenhorst, Jörg Breuer, Donald Yount, Theo Oeverhaus Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:22.127 4.269