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Gara
GT World Challenge Europe Endurance 24h di Spa

GT World | Spa, 6a Ora: Ferrari fora e crolla, Mercedes in testa

A Nielsen salta una gomma e si deve fare un intero giro su tre ruote, Engel scatenato passa davanti alla McLaren-Garage 59 sempre prima in GOLD, le BMW di Rowe e WRT #46 risalgono tra i Top7 assieme a Ford-HRT e Porsche-Boutsen. Ancora marea di sanzioni per infrazioni a FCY.

Francesco Corghi
Modificato:
#48 Mercedes-AMG Team Mann Filter

Foto di: Mercedes AMG

La 24h di Spa-Francorchamps continua ad essere combattutissima quando siamo giunti al termine della sesta ora di questo evento valido per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge, ormai col sole calato a lasciare spazio al buio della notte, ma ancora con temperature poco sotto i 30°C.

Scontata la penalità presa in precedenza, la Ferrari #51 di AF Corse nella quarta ora ha mantenuto la leadership, ma la gara ha subìto l'ennesima neutralizzazione con il sesto Full Course Yellow e la terza Safety Car, causati dall'uscita di pista a 'La Source' da parte di Mathieu Castelein con l'Audi-Haas RT #28.

Qui non tutti hanno rispettato nel migliore dei modi le indicazioni di rallentamento e un Drive Through se lo sono preso la Porsche-Dinamic #54 e la Corvette-Johor JMR #0, 10" di Stop&Go sono andati a Mercedes-2Seas Motorsport #33, Mercedes-Winward #87 e Porsche-Razoon #914, con 10" assegnati anche a Audi-Eastalent #84, Mercedes-Verstappen #3, Mercedes-Grupo Prom #177, Mercedes-GetSpeed #12, Lamborghini-Rutronik #96, Porsche-Tempesta #93, Lamborghini-GRT #63, BMW-Century #42 e Porsche-Schumacher CLRT #22.

Sanzione da 15" comminata per lo stesso motivo a Mercedes-2 Seas #222, Porsche-Herberth #91, Porsche-Tsunami RT #79, Corvette-Steller #24, Porsche-Lionspeed #80, Ferrari-Kessel #74, McLaren-Garage 59 #59 ed Aston-Comtoyou #11. La McLaren-CSA #555 ha ricevuto 20", idem la Ferrari-AF #51.

Cominciate anche le penalità per track-limits superati troppe volte (6 ogni 6h per auto) e 30" sono andati alla Porsche-Dinamic #54, mentre 75" e 10" a quella di Tsunami #79, 300" alla Porsche-Razoon #914 e 150" alla Mercedes-2 Seas #33. La McLaren-RJN #23 è stata sanzionata con un Drive Through per non aver rispettato i limiti di tempo massimo di guida dei piloti.

I primi colpi di scena sono arrivati in casa Ferrari e Mercedes. la AMG #17 di GetSpeed ha dovuto alzare bandiera bianca alla quarta ora a causa di un problema alla ruota anteriore sinistra dopo un contatto con la Mercedes #177 in ingresso box.

Clamorosa invece la foratura accusata da Nicklas Nielsen mentre era ancora in testa: appena passata la 'Bus Stop' e l'ingresso box, sulla 296 #51 è saltata la gomma posteriore destra e il danese ha dovuto effettuare un'intera tornata a rilento prima di rientrare per il pit-stop. Tommaso Mosca lo ha sostituito, ma tornando in azione oltre il 40° posto e doppiato.

Questo ha dato modo alla Mercedes-Winward 'Mamba' #48 di salire al comando, con uno scatenato Maro Engel che nel frattempo si era messo alle spalle la McLaren-Garage 59 #58 di Tom Fleming, ora sceso per lasciare il volante a Benjamin Goethe, leader della Classe GOLD CUP.

BMW-Rowe #98 sempre più in palla con il terzo posto tra le mani a 8" dalla vetta, seguita dalla Ford-HRT #64 altrettanto velocissima e capace di tenersi dietro la Porsche-Boutsen VDS #2.

Volano anche le BMW di Rowe #998 (seconda GOLD) e WRT #46 che sono salite al sesto e settimo posto, ottava la McLaren-Garage 59 #59, completano la Top10 la Mercedes-Verstappen Racing #3 e la Porsche-Schumacher CLRT #22 che sono a poco più di 20" dal primato, con dietro la Aston Martin-Comtoyou #007.

Attualmente la miglior Ferrari è la Kessel Racing #74 12a e leader in BRONZE CUP, la #50 PRO di AF Corse  sta cercando di risalire ed è 14a.

In SILVER CUP comanda la BMW-WRT #30 sull'Audi-Saintéloc #25 e la Ferrari-Rinaldi #45, in PRO/AM qualche problema alla Porsche-High Class #86 che si è vista col cofano spalancato a 'Blanchimont' e costretta a rientrare per le riparazioni, lasciando il primo posto alla Aston-Comtoyou #700.

La Lamborghini #63 si è dovuta fermare ai box per un problema tecnico che il team GRT attualmente sta cercando di risolvere, per poi rimandare in pista la Temerario, che però è scesa in fondo alla classifica. Quella di Rutronik #96 occupa la 18a posizione.

 

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