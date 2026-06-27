GT World | Spa, 3a Ora: Ferrari al comando prima della pioggia di penalità

La 24h di Spa-Francorchamps è ufficialmente partita sotto un sole cocente alle ore 16;30, quando i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge sono transitati sotto la bandiera verde e un sole cocente dando il via alla torrida gara belga, che comunque potrebbe anche regalare qualche ribaltone a livello meteo tra la serata di sabato e la mattina di domenica.

Fin dalle prime ore di oggi, comunque, nel paddock era difficile sostare senza avvertire la calura e l'umidità, mentre negli uffici tecnici di SRO Motorsports Group veniva immancabilmente modificato il Balance of Performance a tutte le vetture, tranne alle Corvette.

Le Ferrari si sono viste modificare l'altezza da terra, le Porsche hanno perso 15 kg, 10kg in meno anche a BMW -10 kg (che hanno ricevuto un incremento di potenza), McLaren e Mercedes, -5 kg ad Aston Martin, Ford -5kg (con restrittore passato da 37mm a 38mm) e Lamborghini (anch'esse dotate di maggior potenza).

Al via Nicklas Nielsen ha tenuto davanti la Ferrari-AF Corse #51 nonostante il pressing di Thomas Fleming con la McLaren-Garage 59 #58, seguiti da Frederik Shandorff (Ferrari #71), Daniel Juncadella (Mercedes #3) e Maro Engel (Mercedes #48), ma in uscita dal curvone 'Pouhon' un incidente ha provocato l'ingresso della prima Safety Car.

A centro gruppo, Ariel Levi ha sbandato saltando sul cordolo e l'Audi-Tresor #66 è stata travolta da chi sopraggiungeva: nella carambola sono state coinvolte l'Aston Martin-Walkenhorst #35 di Arnold Robin e la BMW-Paradine #992 di Christian Hahn a rimetterci subito, mentre alcuni danni li hanno riportati anche la Porsche-Pure Rxcing #9 di Aleksei Nesov e la Aston-Walkenhorst #34 di Jamie Day, entrambi rientrati ai box per le riparazioni, così come la Ferrari-AF #70 di Custodio Toledo su cui è andato K.O. il radiatore.

Al settimo giro è stata ridata via libera, ma sul rettilineo del 'Kemmel' il cofano della BMW-Century #992 ha ceduto spargendo detriti e causando un Full Course Yellow per ripulire la pista. Alla ripartenza, un contatto tra la Corvette-Johor #0 di Ben Green e Steven Palette ha mandato l'Audi-Haas RT #28 in testacoda sporcando ancora il tracciato alla 'Source', dunque altro FCY. Nel frattempo, Alex Aka si è toccato con la Ferrari-Kessel #74 di Ben Tuck accusando alcuni problemi e riportando l'Audi-Tresor #99 ai box.

La Mercedes-GetSpeed #12 è stata punita con 20" di sanzione per non aver una infrazione al pit-stop, Drive Through a Green per la collisione con Palette, 1 minuto di Stop&Go per la Mercedes-Motopark #20 per infrazione alla procedura di partenza.

A cavallo tra la prima e la seconda ora sono cominciate le varie soste, ma mentre alcuni avevano già completato il pit-stop ed altri erano ancora in azione, Aka ha perso la posteriore sinistra in prossimità della curva 'Paul Frère' fermandosi a bordo pista, dunque terzo FCY decretato per recuperare l'Audi #99 e classifica che ne è uscita molto rimescolata dato che alcuni hanno potuto effettuare la fermata durante la neutralizzazione. Tra questi, la BMW-WRT #32 è dovuta rientrare per sistemare un problema alla ruota anteriore sinistra causato da un contatto in avvio.

Nella seconda ora contatto tra la Corvette-Steller #24 di Dennis Lind e la McLaren-Optimum #4 di Harry George che ha provocato la foratura alla 720S, rientrata lentamente ai box. La gara è proseguita senza particolari sussulti fino al termine della seconda ora, quando Hiroki Hamaguchi è finito in ghiaia all'uscita di 'Fagnes' e per recuperare la Porsche-Tsunami RT #79 è stato necessario il quarto FCY e l'ingresso della seconda SC, consentendo a tutti di effettuare la sosta rimettendosi pressoché in pari con le strategie. Qui ancora dentro al garage la BMW #32 per altri guai all'anteriore sinistra, tornando in azione attorno al 40° posto.

A metà della terza ora, ripartenza e gran caos con i doppiati di mezzo, cosa che ha visto Arthur Leclerc colpito dall'Audi-Tresor #88 di Carrie Schreiner e finire in testacoda nella discesa dopo 'Bruxelles', con la Ferrari-AF #50 ripartita scendendo al 34° posto.

Altro FCY breve per recuperare la Porsche-Dinamic GT #54 di Loris Cabirou insabbiata, a seguire marea di sanzioni per infrazioni commesse durante la precedente neutralizzazione: Drive Through per Mercedes-GetSpeed #17, Porsche-Herberth #91 e BMW-Paradine #992, 10" invece a Mercedes-GetSpeed #6, Mercedes-Grupo Prom #177, Aston-Comtoyou #700, Porsche-CLRT #22, Audi-Saintéloc #25, BMW-WRT #32, Corvette-Steller #24, Porsche-High Class #86, Aston-Blackthorn #56, Porsche-Car Collection #8, McLaren-Optimum #4, Audi-Tresor #88, Mercedes-Winward #87, Porsche-Lionspeed #89 e Mercedes-2 Seas #222, 15" per Mercedes-GetSpeed #999, Aston-Comtoyou #11, Mercedes-GetSpeed #999 e alla Ferrari-AF Corse #51 leader con Alessio Rovera.

Terminata la terza ora, in attesa di vedere scontate le sanzioni, Rovera è davanti con la Ferrari #51 che ha guidato il gruppo fin dal via, seguito dalla McLaren-Garage 59 #58 prima in GOLD CUP, seguita dalla Ferrari-Selected Car Racing #71 che però ha sulla testa una penalità per aver mandato in testacoda la McLaren-CSA #555, le Mercedes di Verstappen Racing #3 e Winward 'Mamba' #48 sono in Top5 con dietro la McLaren-Garage 59 #59 e la Ford-HRT #64.

Risale in ottava piazza la BMW-Rowe #98 col pimpante Raffaele Marciello, tirandosi dietro la rediviva Aston-Walkenhorst #34 e le Porsche-Schumacher CLRT #22 e Boutsen VDS #2. La WRT #46 ha Valentino Rossi 17° impegnato in un doppio stint, le Lamborghini GRT #63 e Rutronik #96 occupano la 20a e 21a piazza

In SILVER CUP conduce la Ferrari-Rinaldi #45 con un buon margine su Audi-Saintéloc #25 e BMW-WRT #30.

In BRONZE è la Porsche-Tempesta #93 a combattere per il primato contro la Ferrari-Kessel #74, che è scesa nell'ordine per aver mandato in testacoda la Aston Martin-Comtoyou #11, con le Mercedes di GetSpeed #12 e Winward #87 a seguire.

In PRO/AM ampio vantaggio per la Porsche-Car Collection #8 sulla Mercedes-GetSpeed #999 e la Porsche-High Class #86.