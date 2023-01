Race of Champions 2023 | Ekstroem batte Mick ed è ancora campione Mattias Ekstroem ha battuto in finale Mick Schumacher sulle nevi della Svezia, conquistando così la quarta Race of Champions della carriera. Diventa così il più vincente assieme a Loeb e Auriol.

Mattias Ekstroem contro un membro della famiglia Schumacher ha sempre un finale scontato: la vittoria dello svedese. E' successo anche oggi, nella giornata finale della Race of Champions 2023 che ha visto trionfare proprio il pilota di Audi Sport. Nel 2007 e nel 2009 Mattias aveva battuto in finale il 7 volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Oggi, invece, ha avuto la meglio nell'atto finale dell'edizione 2023 sul figlio di Schumi, ovvero Mick Schumacher, diventato da poche settimane il terzo pilota Mercedes dopo aver lasciato la Ferrari. Grazie al successo di oggi Ekstroem raggiunge Sébastien Loeb e Didier Auriol in vetta alla classifica dedicata ai piloti più vincenti della Race of Champions a quota 4 vittorie. Sulle nevi svedesi di Pite Havsbad Ekstroem ha dovuto battere agli ottavi di finale Travis Pastrana, ai quarti ha incontrato il connazionale Johan Kristofferson, mentre la semifinale è stata inedita, considerando la presenza di Thierry Neuville. Ekstroem ha battuto tutti, arrivando in finale contro Mick Schumacher. Il tedesco era reduce dalla bella vittoria nella sfida tutta tedesca contro l'amico Sebastian Vettel. La sfida che ha visto opposti Ekstroem e Schumacher ha vissuto momenti di tensione, quando lo svedese ha accusato un problema al suo veicolo. Il navigatore di Ekstroem ha intimato il pilota svedese di fermarsi, invece le cose sono andate diversamente. L'alfiere di Audi Sport ha proseguito ed è riuscito ad aggiudicarsi la Race of Champions per la quarta volta in carriera. "Il mio copilota mi aveva detto che avremmo dovuto fermarci, ma ho deciso di continuare e ne è valsa la pena, perché abbiamo ottenuto la vittoria", ha concluso Ekstroem. Questo successo individuale arriva in seguito alla Nations Cup, in cui a trionfare è stato il team Norvegia composto dall'intero nucleo famigliare Solberg: Oliver e il campione del mondo WRC 2003, Petter. I Solberg hanno dovuto faticare non poco per vincere la seconda Nations Cup consecutiva a causa della bella opposizione dell'All Star Team composto da Thierry Neuville e Felipe Drugovich. All'atto finale, però, Oliver Solberg si è rivelato decisivo ai fini del risultato e della conquista della coppa. Race of Champions 2023 | Nations Cup a Oliver e Petter Solberg