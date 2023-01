Race of Champions 2023 | Nations Cup a Oliver e Petter Solberg

Carica lettore audio

La Nations Cup alla Race of Champions 2023 è sempre cosa di Petter e Oliver Solberg. La squadra norvegese si è imposta portando a casa il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto nell'edizione passata, mostrando una superiorità considerevole sulle nevi di Pite Havsbad, in Svezia.

A splendere in particolar modo è stato Oliver. Lo stesso Petter Solberg, al termine della gara, ha dichiarato: "Mi ha salvato oggi, la sua velocità era davvero considerevole. Devo offrirgli la cena stasera!".

Domani il giovane Solberg partirà probabilmente tra i favoriti. Intanto oggi può godersi la vittoria ottenuta assieme al padre dopo una serie di sfide di alto valore. Prima tra tutti quella al Team France avvenuta ai quarti di finale.

Oliver Solberg, Team Norway and Thierry Neuville, Team All-Stars Photo by: Race of Champions

Un 4-0 altisonante per i Solberg, i quali non hanno avuto pietà sportiva per Sébastien Loeb e Adrien Tambay. Dalla semifinale in poi, però, è stato Oliver a tenere alto il nome del team norvegese.

Proprio Oliver è stato decisivo per portare sul 3-2 la sfida che vedeva le due nazioni pari prima dell'ultima manche. I Solberg hanno battuto Mattias Ekstroem e Johan Kristofferson. Poi ecco la finale con il team All Stars e i suoi componenti: Thierry Neuville e Felipe Drugovich.

Il belga e il brasiliano avevano già sorpreso battendo in semifinale il team 8 volte campione, quello tedesco formato quest'anno da Sebastian Vettel e Mick Schumacher. In finale Neuville ha vinto contro Petter, ma Oliver ha portato la sfida sull'1-1 battendo Drugovich.

Petter ha poi battuto il brasiliano sulle Supercar Lites, mentre Neuville e Oliver hanno dato vita a una battagli aspettacolare sulle Zeroid X1. Ad avere la meglio è stato il norvegese proprio all'ultima manche e questa ha dato loro la seconda vittoria di fila alla Nations Cup.