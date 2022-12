Formula E | Maserati subito davanti nei test di Valencia con Gunther

Carica lettore audio

Maximilian Gunther ha dato il via ai test pre-stagionali della Formula E a Valencia in forma smagliante, con la debuttante Maserati che ha guidato sia la sessione mattutina che quella pomeridiana nelle prima uscita ufficiale delle monoposto Gen3.

Il pilota tedesco ha fatto segnare un 1'26"096 ad un paio di minuti dal termine della sessione mattutina, che poi è risultato il tempo più veloce dell'intera giornata. E' stato il più veloce anche nel turno pomeridiano, caratterizzato dall'arrivo della pioggia, riuscendo ad essere più lento solo di poco più di un decimo rispetto alla prestazione ottenuta prima di pranzo.

Positivo anche l'esordio della McLaren, che ha portato in seconda posizione Jake Hughes, accreditato in mattinata di un tempo più alto di appena 82 millesimi rispetto a quello di Gunther. Il britannico nel pomeriggio si è reso anche protagonista di una bandiera rossa, rimanendo fermo nella ghiaia della curva 5.

In terza posizione troviamo invece uno dei pochi piloti che sono riusciti a realizzare la loro miglior prestazione di giornata dopo la pausa pranzo, ovvero Pascal Wehrlein, che ha spinto la sua Porsche fino ad un crono di 1'26"262, pagando quindi meno di due decimi nei confronti del miglior tempo assoluto di Gunther ed arrendendosi per soli 41 millesimi nella sessione pomeridiana al tedesco, che come lui aveva firmato il suo crono nei primissimi minuti dopo la ripartenza.

Quarto tempo per Oliver Rowland e la Mahindra, che questa mattina è stata l'ultima a mostrare i suoi nuovi colori ed una livrea in parte dorata. Il britannico ha pagato 255 millesimi nei confronti della vetta, precedendo di poco più di un decimo l'altra Maserati di Edoardo Mortara, che quindi completa la top 5.

Sesto tempo per il campione in carica Stoffel Vandoorne, passato quest'anno a difendere i colori della DS Penske dopo essersi imposto con la Mercedes, uscita di scena al termine della stagione. Il belga ha chiuso a 435 millesimi ed ha preceduto di poco Antonio Felix Da Costa, che ha realizzato tempi simili tra mattinata e pomeriggio alla prima uscita con la Porsche.

A completare la top 10 invece troviamo Lucas di Grassi (Mahindra), Jean-Eric Vergne (DS Penske), che è un altro di quelli che sono riusciti a migliorarsi nel pomeriggio, e Robin Frijns (ABT Cupra).

Ben tre le bandiere rosse che hanno caratterizzato la sessione mattutina: la prima l'ha causata la Envision di Nick Cassidy rimanendo bloccata nella ghiaia. Stessa sorte capitata più tardi alla Jaguar di Mitch Evans alla curva 5. Tra queste due interruzioni c'è stata invece quella generata dai detriti persi dalla McLaren di René Rast. Nel pomeriggio invece oltre allo stop già citato di Hughes, c'è stato quello della NIO 333 di Sergio Sette Camara alla curva 5.

La sessione pomeridiana poi è stata particolarmente travagliata per Norman Nato e Sebastien Buemi: il pilota della Nissan ha completato solo pochi passaggi, mentre quello della Envision è rimasto fermo ai box per tutto il turno. L'unica consolazione per l'ex campione è che in mattinata era riuscito a completare ben 40 giri.