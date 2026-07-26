FE | Tokyo: Mortara firma la pole e punta al rilancio mondiale. Wehrlein e Dennis subito fuori

Una pole position che potrebbe valere un rilancio in ottica mondiale. La prima posizione centrata da Edoardo Mortara durante le qualifiche del secondo appuntamento a Tokyo è un risultato da festeggiare per il pilota svizzero e per la Mahindra ma, soprattutto, un’occasione da sfruttare questa sera per guadagnare punti preziosi e rilanciarsi in classifica, dove attualmente occupa il sesto posto a 31 punti da Mitch Evans.

Mortara ha battuto in finale Antonio Felix da Costa, che curiosamente in classifica ha gli stessi punti del pilota della Mahindra, a conferma di quanto questa qualifica possa essere importante per giocarsi quelle che sono le ultime speranze prima del gran finale a Londra.

La seconda fila sarà composta da Taylor Barnard, bravissimo a portare la sua DS così avanti nei duelli, sfruttando la competitività della vettura sul giro secco, dove generalmente è in grado di dire qualcosa in più che in gara, e da Dan Ticktum. Il pilota della Cupra Kiro, dopo essere rimasto indietro nel confronto, ha toccato anche il muro in uscita dall’ultima curva, ma al di là della sconfitta in semifinale va sottolineato come il britannico stia disputando un weekend splendido che si somma alla vittoria di ieri.

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Racing Foto di: Oscar Lumley / LAT Images via Getty Images

Scatterà quinto Nyck de Vries. Al suo fianco ci sarà Norman Nato con la Nissan e questo dimostra quanto ventiquattro ore in Formula E possano cambiare tutto. Ieri la squadra nipponica, pronta a ben figurare nella tappa di casa, non era riuscita a superare la fase a gruppi con nessuno dei due piloti, dovendo giocare in difesa per poi rimontare in gara centrando almeno qualche punto utile per la classifica di Rowland.

Oggi, invece, Nissan è andata all’attacco, arrivando ai duelli con entrambi i piloti. Mentre Nato scatterà sesto, Rowland prenderà il via dall’ottava casella: il britannico è arrivato lungo in curva 1 dopo aver perso la vettura su una chiazza bagnata rimasta dalla pioggia scesa in mattinata, perdendo così subito decimi importanti che hanno segnato il destino della corsa.

Tra le due Nissan si è inserito in settima posizione Mitch Evans, il leader del mondiale alla ricerca di punti importanti, e questa può trasformarsi in un’occasione significativa perché molti dei rivali scatteranno alle sue spalle essendo usciti già nella fase a gruppi. Una chance da sfruttare per presentarsi a Londra non solo da leader della classifica, ma anche con un bottino di punti consistente.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Foto di: Joe Portlock / Getty Images

In Formula E tutto può cambiare da un giorno all’altro e aver ben figurato nella prima gara del weekend non assicura che il team sarà in grado di ripetersi anche nel secondo appuntamento sulla stessa pista a distanza di ventiquattro ore. È un tema che tocca soprattutto Andretti e Citroen, tra i protagonisti della giornata di ieri e che oggi, invece, non sono riuscite a superare la fase a gruppi.

Nel gruppo A, infatti, Jean-Eric Vergne ha chiuso solo al sesto posto, con un distacco di tre decimi dalla quarta posizione di Nato, l’ultima valida per accedere ai duelli. Lo stesso discorso vale per Jake Dennis, autore della pole al sabato, mentre oggi non è andato oltre la nona posizione nel suo gruppo, il che vuol dire che sarà costretto a prendere il via dalla penultima fila.

Oltre al francese e al britannico, che ha chiuso a mezzo secondo dalla zona valida per accedere ai duelli, a trovare l’esclusione nel primo gruppo sono stati anche Nico Mueller, Sebastien Buemi, Joel Eriksson e Felipe Drugovich. Tutto può cambiare in poche ore e nemmeno Nick Cassidy con l’altra Citroen è poi riuscito ad accedere alla fase successiva, non andando oltre il settimo posto nel gruppo B.

A sorprendere, però, è anche l’esclusione di Pascal Wehrlein, solamente sesto seppur a soli 7 centesimi dall’ultima posizione valida per passare ai duelli, ma ciò significa che la rincorsa mondiale del tedesco si complica, perché sarà chiamato a un’altra gara in rimonta. Il fatto che sia una gara senza pit obbligatorio può aiutare a rendere più cruciale la gestione dell’energia, ma è chiaro che servirà un salto avanti. Eliminati nel gruppo B anche Pepe Martì, Max Gunther e le Lola Abt di Zane Maloney e Lucas Di Grassi.

qf Tutte le statistiche Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h 1 E. Mortara Mahindra Racing 48 1 1'12.341 128.640 2 A. Félix Da Costa Jaguar Racing 13 1 +0.677 1'13.018 0.677 127.448