FE | Ticktum beffa Dennis all'ultimo giro e vince a Tokyo in un finale rocambolesco. KO Wehrlein

Prendete una classifica, anche su un tracciato stretto, angusto e dove non si passa. Ecco, la Formula E è la categoria in grado di ribaltare anche quei concetti, perché la prima gara del fine settimana a Tokyo ha riservato una corsa incerta fino all’ultimo passaggio e ricca di sorprese, con Dan Ticktum che si è imposto con la Cupra Kiro grazie a un sorpasso sul poleman Jack Dennis proprio sul finale.

Grazie a una splendida strategia, anticipando il Pit Boost obbligatorio, Ticktum era riuscito a prendere il comando della corsa effettuando un undercut proprio su Dennis. La scelta di fermarsi prima aveva permesso al pilota della Cupra Kiro di guadagnare la pista libera necessaria per costruire il sorpasso ai danni del poleman.

Nonostante la strategia non proprio felicissima, sfruttando anche il boost di potenza extra con l'Attack Mode, il britannico dell'Andretti era riuscito a recuperare la testa della gara a circa sei giri dal termine, tornando davanti dopo aver ricucito il gap creatosi nella fase di sosta.

Dan Ticktum, Cupra Kiro Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Anche se inizialmente sembrava che Dennis potesse prendere il largo, Ticktum in realtà è riuscito a rimanere incollato, mostrando un ottimo passo, con la consapevolezza che forse sarebbe potuto anche arrivare un attacco per strappare la vittoria al connazionale.

Curiosamente, però, a pochi giri dal termine lo stesso pilota della Cupra Kiro aveva suggerito via radio di comunicare al team di Dennis che non avrebbe attaccato né lottato, così da evitare che gli inseguitori potessero riavvicinarsi. Una scelta particolare, considerando anche che i due team condividono lo stesso Powertrain Porsche, come in una sorta di accordo tacito per congelare le posizioni e portare a casa punti importanti per entrambi i piloti e le relative squadre.

In effetti, Ticktum inizialmente non aveva attaccato, lasciando a Dennis quella che sembrava una vittoria ormai quasi scontata. Ma nell’ultimo giro tutto è cambiato: a poche curve dalla bandiera a scacchi, il pilota della Cupra Kiro ha sferrato l’attacco, prendendo il comando della corsa e andando poi a vincere. Non è dato sapere se a Dennis fosse stato comunicato il messaggio dal team.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Una vittoria costruita di strategia e con grande scaltrezza, con Dennis che ha ammesso che, al di là delle difficoltà avute con la propria vettura negli ultimi giri, non si aspettava il sorpasso da parte di Ticktum. Il pilota della Andretti si è quindi accontentato della seconda posizione, portando comunque a casa punti importantissimi in ottica titolo mondiale, rilanciandosi anche grazie a un sabato non proprio eccezionale dei principali rivali in campionato.

Ora il britannico è infatti a 14 punti da Mitch Evans che, nel frattempo, sfruttando il ritiro di Wehrlein, è passato in testa alla classifica iridata. Alle spalle di Ticktum e Dennis chiude sul podio Nick Cassidy con la Citroen, un risultato splendido per onorare la memoria del Team Principal Cyril Blais, purtroppo scomparso pochi giorni fa lasciando un vuoto incolmabile in tutto il paddock, sia tecnico che umano.

Chiudono quarto e quinto due dei principali pretendenti a questo mondiale, ossia Mitch Evans, autore di una bella rimonta dopo aver trovato subito l’esclusione nei gruppi in qualifica, ed Edoardo Mortara, scattato dalla prima fila ma penalizzato da una Mahindra che, sul fronte della gestione dell’energia, specie su una pista dove si può spingere al massimo, ha ancora qualcosa da recuperare. Anche per lo svizzero si tratta comunque di un buon risultato in ottica classifica, anche se per rilanciarsi in maniera definitiva serviranno tre Gran Premi perfetti.

Nick Cassidy, Citroen Racing Foto di: Takashi Aoyama / LAT Images via Getty Images

Sesto posto per Jean‑Eric Vergne, a completare una bella giornata per Citroen. Da segnalare anche il settimo posto in rimonta di Oliver Rowland, anche lui come Evans eliminato nei gruppi, in quella che è la gara di casa per Nissan: per il britannico sono punti utili in classifica ma, come nel caso di Mortara, per difendere il titolo mondiale serviranno tre ultime gare perfette.

Chiudono la zona punti Pepe Martí con l’altra Cupra Kiro, a confermare l’ottima giornata, anche in termini di bottino, per il team, Antonio Felix da Costa, autore anche di un contatto con Pascal Wehrlein che lo ha portato a finire contro le barriere, e Taylor Barnard con la DS, che conquista così un’altra top 10.

Da segnalare soprattutto lo zero del tedesco della Porsche dopo il contatto con il portoghese della Jaguar, in cui ha danneggiato anche l’ala anteriore. Un episodio che pesa molto in ottica mondiale, avendo lasciato la porta aperta al ritorno sia di Evans che di Dennis.



