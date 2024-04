FE | Misano 1: squalificato Da Costa, la vittoria passa a Rowland

In Formula E nulla è certo fino a quando non terminano i controlli ufficiali della FIA dopo la corsa. Anche la prima tappa di Misano non è esente da colpi di scena dopo la corsa, perché Antonio Felix da Costa è stato squalificato a causa di un’infrazione tecnica che lo ha privato della vittoria conquistata nel pomeriggio.

I commissari tecnici hanno infatti riscontrato un’infrazione legata alla molla che gestisce il pedale dell'acceleratore, consegnando la vittoria di tappa a Oliver Rowland, originariamente secondo sotto la bandiera a scacchi.

Un comunicato della FIA recita: "Alle verifiche tecniche post-gara la molla dell'ammortizzatore dell'acceleratore montata sulla vettura 13 durante la gara non è stata trovata conforme a uno dei tre articoli opzionali dichiarati nel catalogo GEN3 Spark.

"Il team manager e il rappresentante del produttore hanno spiegato che dall'inizio della stagione 9 non hanno cambiato la molla che gestisce il pedale dell'acceleratore. Il team manager ha accettato che la parte sigillata, come mostrato nell'allegato alla Relazione Tecnica 13, fosse montata sulla vettura 13 e sigillata alla presenza del capo meccanico della squadra.

Cercando di dare una spiegazione alle motivazioni che hanno portato all’esclusione di Da Costa, il team manager della Porsche ha dichiarato che nella lista Spark, azienda che si occupa di fornire diversi elementi, tra cui il telaio e i pezzi accessori, la parte sigillata non è elencata. Secondo il Team manager, infatti, normalmente le modifiche del catalogo Spark in merito agli elementi utilizzabili sono evidenziate in modo che tutti possano rendersi conto delle modifiche apportate, ma non eventuali rimozioni, rendendo più complicato il processo di verifica per le squadre.

Una versione in realtà confermata dallo stesso delegato tecnico della FIA e dalla Spark, che hanno confermato che si trattava di un pezzo che effettivamente era presente sul catalogo delle monoposto Gen 2, ma non su quelle della Gen 3.

“Il Delegato Tecnico della FIA ha confermato questa procedura. I rappresentanti di Spark hanno confermato che questa parte era elencata nella lista delle parti delle auto Gen2, ma non sull’elenco delle monoposto Gen3. I rappresentati della Spark hanno anche confermato che la rimozione di parti da quel catalogo non è evidenziata né cancellata."

Il team manager e il rappresentante del produttore hanno spiegato che non hanno cambiato molla sin dall'inizio della stagione 9, ovvero la prima della Gen 3, ma ciò non è bastato a convincere i commissari.

Da Costa perde così il suo primo successo stagionale che, come ammesso dallo stesso pilota portoghese, era arrivato nel momento giusto, dato che nelle ultime settimane è stato al centro delle voci di mercato per un suo possibile addio alla Porsche alla fine della stagione.