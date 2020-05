Formula E, Abt paga la bravata virtuale: Audi lo sospende

Abt è stato squalificato dalla gara e multato di 10.000 euro dopo che è stato scoperto che aveva fatto correre al posto suo il professionista di Esports Lorenz Hoerzing nell'E-Prix virtuale di Berlino.

Il 27enne tedesco, ex pilota GP2, ha disputato ogni singola gara FE dall'inizio del campionato nel 2014 - così come il suo compagno di squadra Lucas di Grassi, il pilota di Mahindra Jerome D'Ambrosio e il pilota della Envision Virgin Racing Sam Bird.

In quel periodo, Abt ha firmato per ogni stagione un contratto di 12 mesi con la Casa di Ingolstadt.

Un breve comunicato da parte dell'Audi spiega: "Daniel Abt non ha guidato nelle qualifiche e nella gara del quinto evento della Race at Home Challenge del 23 maggio, ma ha lasciato che fosse un sim-racer professionista a farlo al posto suo".

"Si è scusato il giorno successivo, accettando la squalifica. L'integrità, la trasparenza ed il rispetto delle regole sono una priorità per Audi e questo vale per tutte le attività in cui è coinvolto il marchio, senza alcuna eccezione".

"Per questo motivo, Audi Sport ha deciso di sospendere Daniel Abt con effetto immediato".

Abt, a sua volta, ha rilasciato un breve comunicato per scusarsi con i tifosi, le squadre ed i colleghi piloti.

"Non l'ho presa così seriamente come avrei dovuto. Sono particolarmente dispiaciuto per questo, perché so quanto lavoro è stato fatto per questo progetto da parte dell'organizzazione della Formula E".

"Sono consapevole che la mia offesa ha un retrogusto amaro, ma non è mai stata intesa con cattive intenzioni Naturalmente, accetto la mia squalifica dalla gara".

Anche se Audi ha formalmente "sospeso" Abt, Motorsport.com è consapevole che perderà il suo volante in Formula E.

I piloti Audi GT3, Kelvin van der Linde e Mattia Drudi, hanno preso parte ai rookie test di Marrakech, quindi potrebbero essere tra i candidati a sostituirlo.