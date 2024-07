F2 | Silverstone: primo trionfo per Antonelli sotto il diluvio

A Silverstone è finalmente giunto anche il momento di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha centrato la sua prima vittoria in Formula 2 in una sprint race pesantemente condizionata dalla pioggia. La gara ha infatti preso il via non con una partenza da fermo, bensì con una partenza lanciata proprio a causa dall’acqua presente in pista, che ha reso estremamente difficile per i piloti non solo trovare il passo, ma anche solo vedere nella scia di un rivale.

Il progressivo aumento dell’intensità della pioggia, così come alcuni testacoda e incidenti, hanno spinto la direzione gara a sospendere la corsa dopo soli quattro giri, di fatto annullando il vantaggio che Andrea Kimi Antonelli era stato in grado di costruire nei primi passaggi dopo essere partito dalla pole grazie alla regola della griglia invertita.

Una scelta responsabile da parte della direzione gara, soprattutto per la quantità di acqua presente in pista che, oltre a rendere estremamente difficile per i piloti trovare il limite, ha limitato fortemente la visibilità.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dopo la neutralizzazione durata circa quindici minuti, sfruttando anche il fatto di essere in testa, la gara è ripartita, con il pilota italiano che ha subito iniziato a imporre nuovamente il proprio ritmo, arrivando a poter contare su un vantaggio di circa due secondo sul gruppo alle sue spalle, più nello specifico su Zane Maloney, in quel momento in seconda posizione.

Tuttavia, già due giri dopo la corsa è stata nuovamente neutralizzata con l’intervento della Safety Car a causa dei due incidenti che hanno coinvolto alcuni dei protagonisti del campionato. In uscita da curva 5, infatti, Paul Aron è stato colpito alla posteriore sinistra da Pepe Marti, il che ha messo definitivamente fine alla gara del leader della classifica iridata.

Curiosamente, nello stesso momento un altro incidente ha messo fuori gioco anche l’avversario più temibile per Aron in classifica, perché Isack Hadjar è stato suo malgrado autore di un testacoda che lo ha fatto finire nella ghiaia in uscita dalla Copse, mettendo fine anche alla sua corsa. Un’opportunità sprecata per il francese, che nella gara lunga di domani partirà comunque in pole position grazie alla bella prestazione in qualifica.

Al tredicesimo giro, con meno di 15 minuti a disposizione e potenzialmente ancora otto giri alla bandiera a scacchi, la gara è ripresa ancora una volta. Antonelli ha subito ripreso da dove aveva lasciato, andando ad allungare nuovamente sul resto del gruppo, esattamente come fatto in precedenza, abbastanza da conquistare rapidamente un margine di sicurezza per respingere eventuali attacchi.

Joshua Durksen, AIX Racing (FIAFormula2.com)

A centro gruppo, Victor Martin ha progressivamente iniziato a guadagnare posizioni a ogni ripartenza ma, a circa cinque tornate dalla fine, si è scontrato con il suo compagno di squadra ART Zak O'Sullivan in curva quattro, dovendo così ritirarsi. Nello stesso momento anche l’altra Prema, ovvero quella di Oliver Bearman, è stata costretta a interrompere prematuramente la sua gara a causa di un problema di affidabilità.

L’inglese, comunque, non era stato autore di una corsa memorabile fino a quel momento: prima della bandiera rossa aveva danneggiato la sua ala anteriore in un contatto, poi sostituita durante la neutralizzazione, scivolando fino all’ottavo posto. Successivamente è stato anche autore di un errore alla Copse che lo aveva fatto scivolare in fondo al gruppo prima del ritiro, spingendo la direzione gara a chiamare in causa la Virtual Safety Car.

Data nuovamente bandiera verde dopo le operazioni di rimozione della vettura di Bearman, Antonelli è riuscito ad allungare ulteriormente fino ad avere un vantaggio di otto secondi su Maloney, centrando così la sua prima vittoria in Formula 2. Un trionfo voluto e meritato in condizioni difficili, non solo per il passo mostrato, ma anche per la capacità di fare subito la differenza a ogni ripartenza, sfruttando anche il fatto di non essere in scia a un’altra monoposto.

Antonelli

A concludere il podio c’è la Invicta di Gabriel Bortoleto che, negli ultimi giri, è stato autore di un duello con il compagno di squadra Kush Maini: la manovra decisiva è arrivata all’esterno dell’ultima curva e, avendo oltrepassato le linee bianche per completare il sorpasso sull’indiando, l'incidente è stato prontamente rilevato dai commissari.

"Devo dire che è stato emozionante, bellissimo. Mi sono tolto un grosso peso dalle spalle. Vincere in condizioni così difficili è molto bello", ha detto Antonelli a fine gara commentando la sua prima vittoria in Formula 2.

"Non è stata la stagione migliore fino a questo momento, ma questa vittoria è importante perché aiuta tanto a livello mentale. Mi dà molta carica per la corsa di domani, ma dovremo anche vedere le condizioni meteo, perché qui cambiano molto velocemente. Ma è stato davvero emozionante".