Video | TOP 5 GP d'Austria: I migliori valzer della F1

Il verde delle pianure, la roccia delle montagne, l'acqua dei laghi, gli immensi boschi, la quiete della natura, il suono del valzer... E il rombo dei motori: in questo nuovo video di Motorsport.com, vi proponiamo i cinque momenti che, secondo noi, hanno contribuito a scrivere la storia della Formula 1 al Gran Premio d'Austria.

Un palcoscenico di primi scontri, come quello avvenuto nell'edizione del 2019 tra Max Verstappen e Charles Leclerc; di vittorie spettacolari, come quella al fotofinish di Elio de Angelis nel 1982; di polemiche, come quella relativa all'ordine di scuderia emesso dalla Ferrari per favorire la vittoria di Michael Schumacher nel 2002, e tanto altro...

Decidere è stata dura: siete d'accordo con la nostra scelta?