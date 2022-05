Video F1 | Ceccarelli: "Leclerc? Un killer gentiluomo"

Carica lettore audio

La reazione di Charles Leclerc dopo il ritiro al GP di Spagna, è una reazione che fa riflettere: un atteggiamento controllato e calmo. Questo, unito al suo talento, rappresenta il bicchiere mezzo pieno della Ferrari. Non si può dire lo stesso dell'altra parte del box, quella occupata da Carlos Sainz Jr.. Che cosa sarebbe in grado di sbloccare lo spagnolo da questo momento no?

Il fine settimana di Barcellona, però, ha regalato anche altri punti interessanti: da Max Verstappen che sembra avere meno feeling con la sua Red Bull a differenza del compagno di squadra indipendentemente dai risultati, a Lewis Hamilton che nonostante il suo instabile equilibrio emozionale effettua la migliore prestazione della sua stagione. Ecco perché.