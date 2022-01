Video F1 | Mercedes, da Schumacher ad Hamilton

Carica lettore audio

A dieci anni di distanza, cosa hanno raccolto i team di Formula 1?

Fine 2011: Sebastian Vettel e la Red Bull dominano la scena per il secondo anno consecutivo, mentre una Mercedes ancora in fase di rodaggio dopo il ritorno nella massima serie nel 2010, non riesce a conquistare nemmeno un podio. Al volante della MGP W02, sempre la coppia formata da Michael Schumacher e Nico Rosberg, con il veterano che è autore del miglior piazzamento del team: un quarto posto in Canada.

Per la Mercedes, però, il 2012 si presenta come anno di cambiamenti, anche se non proprio radicali, sia dal punto di vista dei risultati, sia dal punto di vista tecnico: il 21 febbraio, in occasione dei test di Barcellona, viene svelata al mondo la W03, una monoposto che coglierà un primo e un terzo posto nell’ultimo anno del Kaiser in Formula 1...