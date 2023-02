Verstappen e Bagnaia candidati per i Premi Laureus 2022

Carica lettore audio

Max Verstappen ha conquistato il suo primo mondiale nel 2021 dopo un’intensa lotta contro Lewis Hamilton e grazie al risultato ottenuto è stato candidato a “sportivo dell’anno” ai prestigiosi premi Laureus. L’olandese ha conquistato il suo secondo titolo dopo aver vinto 15 delle 22 gare della stagione 2022 e aver battuto Charles Leclerc.

Il pilota di Formula 1 dovrà contendersi il premio Laureus con altri cinque candidati, tra cui le più grandi stelle del calcio Lionel Messi y Kylian Mbappé, compagni di squadra nel Paris Saint-Germain. L’argentino, a 35 anni ha guidato la sua nazionale a vincere il mondiale in Qatar, mentre il francese ha brillato nella finale segnando tre gol, anche se la nazionale transalpina ha perso ai rigori.

Oltre a loro, tra i possibili vincitori figura Rafael Nadal, candidato dopo la sua vittoria agli Australian Open e alla conquista del 14° Roland Garros, dopo aver superato diversi infortuni che sembravano aver messo fine al suo rendimento al massimo livello nel tennis.

Il fenomeno del salto con l’asta Mondo Duplantis è un altro dei candidati dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2022 con un altro record, superando la soglia dei 6,21 metri. Si è inoltre affermato come l’atleta svedese-americano del momento. Per chiudere la lista, compare la star dell’NBA Stephen Curry, scelto come MVP delle Finals per aver aiutato i Golden State Warrios a vincere contro i Boston Celtics.

Oltre a Max Verstappen, gli altri piloti di Formula 1 che prima di lui hanno vinto il premio come miglior sportivo dell’anno sono stati Michael Schumacher, nel 2002 e nel 2004, e Sebastian Vettel, nel 2014. Anche Red Bull è candidato come miglior team dell’anno, insieme alla nazionale argentina e a quella femminile inglese. Nominati anche la nazionale francese maschile di rugby, i Golden State Warrios e il Real Madrid.

Il campione del mondo della MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Anche il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia è tra i candidati per vincere un premio Laureus, nello specifico come “miglior rimonta dell’anno” dopo aver recuperato 91 punti nella stagione 2022. Dovrà contendersi il premio con il calciatore danese Christian Eriksen, tornato ad altissimi livelli dopo aver avuto un arresto cardiaco durante una partita degli Europei del 2021. Altri candidati sono l’icona del golf Tiger Woods, la campionessa del mondo di ciclismo Annemiek van Vleuten, il campione del mondo di 5000 metri Jakob Ingebrigtsen e il giocatore NBA Klay Thompson.