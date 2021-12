Sainz: "Una delle giornate più difficili degli ultimi mesi"

Reduce da diversi ottimi fine settimana che hanno permesso alla Ferrari di conquistare quasi con certezza il terzo posto nel Mondiale Costruttori, Carlos Sainz Jr. è arrivato a Yas Marina, sede dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, con aspettative piuttosto alte. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi hanno però dato indicazioni differenti.

Il pilota madrileno non è andato oltre la nona posizione ottenuta nella seconda sessione di prove libere grazie al tempo di 1'24"844. Carlos ha fatto peggio di 287 millesimi rispetto a Charles Leclerc, che lo ha preceduto all'ottavo posto, ma anche di 1"153 rispetto a Lewis Hamilton, autore del miglior tempo assoluto.

Sebbene Carlos abbia avuto modo di sfruttare la nuova parte ibrida introdotta dalla Ferrari nella seconda parte di stagione, il suo feeling con la SF21 non è stato affatto buono. Anzi, lui stesso non ha usato mezze parole per definire la giornata odierna come la più difficile della seconda parte di stagione.

"In realtà quello di oggi è stato uno dei giorni più complessi della seconda parte di stagione", ha confermato il madrileno. "Sin dall'inizio delle Libere 1 non sono stato a mio agio con la macchina, che è strano perché nelle ultime 6 gare siamo andati forte nelle Libere 1 e nelle Libere 2, non dovendo fare grosse regolazioni alla macchina o modificare la mia guida. Ma oggi per qualche motivo, forse a causa dei cambiamenti della pista e dell'asfalto, il set up non era buono e io ho faticato. Ora stiamo cercando di vedere cosa sia possibile fare per domani".

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

All'inizio delle Libere 2, montato un set di gomme Medium, sembrava che il feeling di Sainz con la SF21 fosse migliorato. Invece, con il protrarsi della sessione, questa si è rivelata solo una sensazione passeggera, tanto da non lasciarlo affatto contento al termine della prima giornata di lavoro a Yas Marina.

"All'inizio delle Libere 2 ho avuto sensazioni migliori con gomme Medium ma, man mano che la sessione progrediva, sono tornato ad avere le sensazioni provate nelle Libere 1. Non mi sembrava di aver fatto tanti passi avanti. Dunque sicuramente stasera avremo del lavoro da fare. Sono sicuro che qualora riuscissimo a far tornare la monoposto bilanciata come lo era nelle ultime gare, torneremo di nuovo veloci".

"Ora che conosco meglio il team, tutto è più facile. So quali cosa possono aiutare e viceversa. Ho la consapevolezza di quali elementi possono essere interessanti da provare domani. Abbiamo un paio di dubbi che dobbiamo fugare".

Quest'anno Yas Marina si è presentata con un layout leggermente differente rispetto a quanto visto dal 2009 alla scorsa stagione. Sainz ha dichiarato che queste modifiche, fatte per migliorare la guidabilità e lo spettacolo, dovranno ancora essere provate nei prossimi giorni. Sembra però che le prime due curve non siano così buone da permettere di seguire facilmente le monoposto davanti.

"Penso che i cambiamenti della pista aiuteranno sicuramente. Dobbiamo però capire quanto. Al momento è ancora difficile riuscire a seguire chi ti precede in Curva 1 e Curva 2, con queste che sono le curve prima delle due zone DRS. Ma penso che riusciremo a essere vicini a chi ci precede, dovremmo avere la possibilità di effettuare sorpassi", ha concluso il pilota della Ferrari.

Il casco di Carlos Sainz Jr, Ferrari Photo by: Ferrari