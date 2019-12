Leclerc è salito sulla Ferrari dopo aver completato una sola stagione di Formula 1 con la Sauber ed alla sua seconda gara ha centrato la pole position in Bahrain, andando anche molto vicino alla vittoria prima di essere tradito da un problema al motore.

Tuttavia, ha dovuto attendere fino al Gran Premio del Belgio per ottenere il suo primo successo, che però ha bissato appena una settimana più tardi a Monza, quindi proprio a casa della Ferrari.

Leclerc ha conquistato ben sette pole position, più di ogni altro pilota in questa stagione, e alle due vittorie ha sommato altri otto piazzamenti a podio. Alla fine ha chiuso quarto in campionato, con 24 punti di vantaggio sul compagno di box, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

"Sono contento, all'inizio della stagione non ci avrei creduto se mi avessero detto che avrei fatto sette pole e dieci podi" ha detto Leclerc a Motorsport.com quando gli è stato domandato di fare un bilancio del suo 2019. "E' decisamente meglio di quanto mi aspettassi".

"Guardando indietro, ci sono stati degli errori, quindi l'obiettivo è comprenderli e cercare di non rifarli. Ma sono soddisfatto di questa prima stagione".

Leclerc ha avuto delle altre opportunità per vincere prima della pausa estiva, ma in Azerbaijan ha sbattutto in qualifica dopo essere stato il più veloce per tutto il weekend, mentre in Austria è stato superato da Max Verstappen al penultimo giro. In Germania invece ha sbattuto sotto alla pioggia dopo aver dato vita una grande rimonta in seguito ad un problema tecnico in qualifica.

Dopo la pausa estiva invece le sue vittorie consecutive avrebbero anche potuto essere quattro, ma a Singapore la strategia ha finito per favorire il compagno Vettel, mentre in Russia è stato frenato proprio dal ritiro del tedesco, che ha generato una safety car che ha vanificato la sua strategia.

Senza dimenticare il Messico, dove la sua ultima pole position è stata vanificata da una strategia del muretto Ferrari che lo ha addirittura estromesso dal podio.

"Non è stata una stagione facile" ha ammesso Leclerc. "Nella prima parte abbiamo faticato, ma penso che abbiamo lavorato bene e che questo si sia visto nella seconda parte, quando abbiamo centrato due vittorie incredibili".

"Ovviamente Monza è stato un qualcosa che è andato oltre tutti i miei sogni. Essere su quel podio con migliaia di tifosi della Ferrari è stato assolutamente folle. Queste esperienze non le dimenticherò mai. Non dimenticherò mai questo primo anno con la Ferrari".

"So di avere ancora molto lavoro da fare per migliorare. Ma abbasserò la testa e proverò a farlo ancora meglio".

Il monegasco, infatti, è convinto di aver appreso tanto da questo primo anno in Rosso e la sua priorità è di non ripetere gli stessi errori il prossimo anno.

"Sono abbastanza sicuro che in questa seconda stagione le cose andranno ancora meglio" ha detto.