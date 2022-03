Hamilton vuole cambiare nome per aggiungere il cognome della madre

Carica lettore audio

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha presenziato oggi all'Expo di Dubai dopo che i test pre-stagionali della Formula 1 si sono conclusi sabato in Bahrain.

Al britannico è stato domandato della possibilità di vincere un ottavo titolo iridato e cosa significherebbe per lui, sapendo che completerebbe il sorpasso ai danni di Michael Schumacher, che come lui è stato campione del mondo per sette volte.

Lewis ha detto che sarebbe "strabiliante" arrivare dove nessun altro pilota è mai arrivato prima nella storia, aggiungendo che avrebbe anche un grande valore per la tutta la sua famiglia. Anzi, a tal proposito, ha rivelato un piano per incorporare anche il cognome di sua madre nel suo nome.

"Significherebbe molto per la mia famiglia", ha detto Hamilton. "Sono davvero orgoglioso del nome della mia famiglia, Hamilton. Nessuno di voi forse sa che il nome di mia madre è Larbalestier, e sto per metterlo nel mio nome".

"Perché non capisco bene l'idea che quando ci si sposa la donna perda il suo cognome. Voglio davvero che il nome di mia madre continui insieme al nome Hamilton".

Hamilton ha spiegato poi che questo cambiamento avverrà presto e che ci sta lavorando. Attualmente, il suo nome completo è Lewis Carl Davidson Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

La madre di Hamilton, Carmen Larbaister, è apparsa in un certo numero di gare durante la sua carriera ed ha partecipato ad una cerimonia al castello di Windsor quando Lewis è stato nominato cavaliere. Sua madre e suo padre, Anthony Hamilton, si sono separati quando lui era un bambino.

Dopo la sua apparizione all'Expo 2020, Hamilton tornerà in Bahrain nei prossimi giorni in vista dell'apertura della stagione di F1, nella quale non crede che la Mercedes possa avere chance di vittoria dopo un test difficile la scorsa settimana: "Al momento, non credo che saremo in competizione per la vittoria".

Inoltre, il sette volte iridato ha rivelato che oggi, in serata, avrà una call con gli ingegneri della Mercedes, che hanno portato avanti l'analisi dei dati raccolti a Sakhir.

"Spero davvero che quando usciremo da questa telefonata, avremo trovato qualcosa, un segreto, per tirare fuori più potenziale da questa mattina", ha detto Hamilton.

"Ci sono tante vetture che stanno andando forte. L'Alfa Romeo sembrava veloce, Bottas sembrava veloce. Ovviamente, la Red Bull sembra la più veloce al momento, ma anche la Ferrari. Ma noi siamo la squadra migliore, senza dubbio".