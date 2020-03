Hamilton rivela: "Sto bene. Zero sintomi: ho evitato il tampone"

Lewis Hamilton fuga ogni dubbio sul suo stato di salute in seguito ad alcune illazioni dovute alla sua presenza al WE Movement di Londra, evento in cui era stato a contatto sia con l'attore Idris Elba che con Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, entrambi positivi al Coronavirus.

Il 6 volte iridato della Mercedes, in questo periodo, si è isolato dal mondo, pensando solo alla cura maniacale del suo corpo e a evitare il contatto con altre persone. Lewis, dopo la cancellazione del Gran Premio d'Australia, è tornato a casa e non è più entrato in contatto con altre persone.

Questa mattina Hamilton ha rassicurato tutti sul suo stato di salute con una lettera pubblicata sulle sue pagine dei principali social network in cui ha reso noto che sono ormai passati 17 giorni dal WE Movement. Questo dovrebbe significare la negatività al Coronavirus, che si manifesta entro 15 giorni dal contagio.

"Hey ragazzi, spero che siate in un buon momento, che siate impegnati e in salute. Ci sono state alcune speculazioni riguardo la mia, di salute, dopo aver partecipato a un evento in cui c'erano anche due persone rivelatesi poi positive al Coronavirus".

"Volevo farvi sapere che sto bene, mi sento in forma e mi sto allenando due volte al giorno. Ho zero sintomi e ora sono 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris (le due persone infette). Ho avuto modo di parlare con Idris e sono felice di sapere che stia bene".

Il campione della Mercedes ha anche rivelato di non aver voluto fare il tampone per verificare l'eventuale positività al Coronavirus e ha spiegato il motivo, per altro nobile, della sua scelta.

"Ho parlato con il mio dottore e chiesto un paio di volte se fosse necessario fare un tampone ma la verità è che ci sono un numero limitato di test disponibili e ci sono persone che ne hanno bisogno molto più di me, specialmente se consideriamo che non ho sintomi manifesti del Coronavirus. Per questo motivo ho preferito isolarmi nelle scorse 2 settimane, da quando sono state cancellate le libere in Australia, e ho mantenuto le distanze dalle persone".

"La cosa più importante per tutti quanti è restare su di morale, tenere le distanze dagli altri più che si può, anche auto isolarsi se serve, e lavarsi regolarmente le mani con sapone e acqua per almeno 20 secondi. Grazi per tutti i messaggi che mi avete mandato. Vi mando positività e amore da qui. Restate in salute".

