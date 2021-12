Giovinazzi corre ad Abu Dhabi con un casco-dedica per Raikkonen

Quando l'unica certezza che hai per le mani attualmente è che sarà il tuo ultimo fine settimana - almeno per ora - della carriera in Formula 1, viene difficile pensare di poter dedicare il tuo ultimo casco nel Circus iridato a un'altra persona, specialmente se questa persona è il tuo compagno di squadra. Invece Antonio Giovinazzi ha fatto proprio così.

Questa mattina, a Yas Marina, sede dell'ultimo gran premio della stagione 2021 di Formula 1, il pilota pugliese del team Alfa Romeo Racing Orlen ha svelato il casco che userà in questo fine settimana ed è una replica di quello usato dal compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale, al termine della gara, si ritirerà dalla Formula 1 a 20 anni dall'esordio.

Antonio e Kimi hanno condiviso lo stesso box per tre anni e il loro rapporto è stato molto buono. Anche per questo l'italiano ha scelto di non usare il suo solito casco con la livrea tricolore ideata e realizzata da Drudi, ma di prendere qualche elemento del casco utilizzato da Raikkonen nel suo primo periodo con la Ferrari e riproporlo in questo weekend.

Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con il tributo a Kimi Raikkonen Photo by: Alfa Romeo

Partendo dalla calotta, proseguendo con le parti laterali e la mentoniera, il casco ha precisi richiami al periodo d'oro in Ferrari di Raikkonen, quando corse accanto a Felipe Massa vincendo il primo e unico titolo iridato della sua carriera nel 2007, all'ultimo atto svolto a Interlagos (foto del casco originale qui sotto).

Di Giovinazzi rimane la scritta "AG99" nella parte posteriore della calotta, ma tutto il resto è un chiaro riferimento al finlandese. Bella poi la scritta "Thanks Kimi", ovvero "Grazie Kimi".

Giovinazzi, sulla propria pagina Twitter, ha motivato questa scelta con una riga breve, ma sentita: "E' il momento di celebrare una leggenda, è il momento di dire grazie a un amico vero".

Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con il tributo a Kimi Raikkonen 1 / 4 Foto di: Alfa Romeo Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con il tributo a Kimi Raikkonen 2 / 4 Foto di: Alfa Romeo Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con il tributo a Kimi Raikkonen 3 / 4 Foto di: Alfa Romeo Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con il tributo a Kimi Raikkonen 4 / 4 Foto di: Alfa Romeo