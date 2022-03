Flavio Briatore torna in Formula 1 nel 2022

Carica lettore audio

Tutti i rumors emersi durante l’inverno che davano Flavio Briatore rientrante in Formula 1 con Alpine sono stati confermati: l’ex team principal Renault ritorna nel circus, ma non con la Casa di Enstone. Lo farà in qualità di Ambassador della categoria.

L’imprenditore italiano lo ha annunciato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Briatore torna nel mondo dello sport dopo che a settembre del 2009 la FIA lo aveva sanzionato con l’espulsione da tutti gli eventi organizzati dall’organo governativo.

“Flavio Briatore, in qualità di Ambassador della Formula 1 da molto tempo, continuerà a sostenerci nella costruzione delle nostre relazioni con i promoter e i soci esistenti e potenziali, e nello sviluppo di collaborazioni commerciali di intrattenimento mentre continuiamo a far crescere questo sport incredibile”, ha comunicato la FOA nel suo comunicato, riportato nella didascalia del post di Briatore.

“Sono contento e onorato di poter continuare a sostenere lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della Formula 1, lo sport che amo e che è stato una parte molto importante della mia vita professionale. Sono contento di essere Ambassador della Formula 1”, afferma lo stesso Briatore.

In questo modo, Flavio Briatore sarà di nuovo presente nel paddock del circus, dopo essere stato assente per molti anni. L’imprenditore è noto per il suo ruolo di team principal in Renault, team con cui ha conquistato due titoli mondiali con Fernando Alonso (e il suo compagno di squadra Giancarlo Fisichella) nel 2005 e nel 2006. Aveva anche ricoperto il ruolo di direttore commerciale in Benetton quando ha ingaggiato una giovane promessa che sarebbe diventato il pilota più titolato della storia: Michael Schumacher.

Nel 1996 è diventato direttore sportivo del team, ma il boom mediatico lo ha avuto nel 2003, quando la monoposto azzurra e gialla della Renault si è portata nelle posizioni di vertice in Formula 1. Una delle sue immagini più iconiche è quella dell’abbraccio con Fernando Alonso dopo la prima vittoria dell’asturiano nel GP di Ungheria del 2003, ed è stato a fianco del due volte campione del mondo per gran parte della sua carriera.

Flavio Briatore e Fernando Alonso, Renault F1 Team festeggiano la vittoria Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images