F1 | Vowles svela: "Ho iniziato a corteggiare Sainz a fine 2023"

A poco più di 24 ore dall'annuncio fatto dalla Williams con cui ha reso noto l'ingaggio di Carlos Sainz, James Vowles è finalmente entrato nei dettagli della trattativa che ha portato il madrileno a firmare con il team di Grove e che lo porterà a correre per il team britannico a partire dal 2025.

Un movimento di mercato che ha avuto un peso specifico importante sia per la Williams che per altri team, bramosi di mettere le mani sull'ultimo pezzo pregiato rimasto senza contratto e che invece si sono trovati con un pugno di mosche da stringere e nulla di più.

Il team principal della Williams, inoltre, ha rivelato di aver iniziato il corteggiamento sportivo a Sainz non poche settimane fa, come poteva sembrare in un primo momento, ma addirittura dal fine settimana di gara che ha concluso il Mondiale 2023 di Formula 1, quello di Abu Dhabi.

"Penso che la prima cosa sia che la conversazione è durata molti mesi. Non sono state settimane, di cui siete stati informati, perché è stata un po' più pubblica di quanto non farei di solito con una discussione tra piloti, ma è iniziata ad Abu Dhabi l'anno scorso, e il messaggio che ho dato a lui e alla sua famiglia all'epoca non è diverso da quello che gli ho dato lo scorso fine settimana a Spa, per essere chiari".

"Credo che questo sia stato il messaggio vincente fin dall'inizio: gli ho dato tutte le carte in regola, ecco cosa succederà. Andremo indietro. Ecco perché, ecco in cosa stiamo investendo, ecco cosa sta arrivando. Ecco perché sono entusiasta di questo progetto, ed è una vostra scelta, se volete farne parte, ma so che avremo successo in futuro, e so che ci costerà nel breve termine, e sono sicuro che l'onestà e la trasparenza hanno dato i loro frutti. E quello che vedete è uno spicchio di tempo. Quello che avete descritto onestamente è una fetta di tempo".

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Foto di: Williams

"È stato peggio di quanto mi aspettassi. Come ho detto domenica mattina con tutti voi. Per quanto ci fosse più peso sulla vettura, le prestazioni aerodinamiche effettive della vettura sono ragionevoli. Dobbiamo solo ridurre il peso per poter iniziare a lottare davanti. Credo che Carlos abbia bisogno di una forte leadership nella circostanza in cui si troverà. È molto difficile per me descriverlo in altro modo. E non si tratta di una sola persona, ma di una squadra e del giusto investimento per andare avanti, e lui lo vede con noi".

Vowles conferma il fatto di aver puntato su un pilota - in questo caso Sainz - senza speculare sul mercato per provare ad avere una rosa di candidati da cui scegliere. Il madrileno è stata la prima e, a detta sua, unica scelta.

"L'anno scorso ad Abu Dhabi ho parlato con un solo team di piloti, uno solo, ed era Carlos, per essere super chiari, non ho fatto scommesse. Ho puntato su un pilota che pensavo avrebbe fatto la differenza. Ho anche pensato, per totale trasparenza, che non avremmo avuto il peso sulla macchina, e non si conoscono i numeri, ma se fossimo stati in posizione di punteggio ogni fine settimana, credo che sarebbe stata una scelta più difficile per lui se la Ferrari fosse stata più in difficoltà, e non sapevo che lo sarebbe stata".

"Il mio scopo era piuttosto quello di posizionarmi nel modo più sensato possibile. Torno ancora una volta alla domanda di Ed. Le prestazioni guidano tutto. Se si è ai punti si ricevono molte più telefonate rispetto a chi non lo è. Ma io non ho chiamato o contattato nessun altro. In realtà, l'unica volta che l'ho fatto è stato più avanti nel programma, quando è diventato chiaro che Carlos non si sarebbe unito a noi, e a quel punto ho dovuto fare in modo di mettere le mie uova in più cesti per coprire il tutto. Ma lui sa quando l'ho fatto, ed è stato molto tardi nel processo".

"Il motivo per cui l'ho fatto, e lo stesso vale per l'elemento pubblico, è che credo fermamente in ciò che stiamo facendo qui. Credo che tutti voi che mi conoscete abbastanza bene sappiate che potete guardarmi negli occhi e io vi risponderò sinceramente: credo davvero in quello che stiamo facendo, nella direzione di marcia e nel motivo per cui avrebbe successo. E credo anche in Carlos".