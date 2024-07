F1 | Colpo Williams: ufficiale Carlos Sainz (ma ha una via di fuga)

Le voci emerse nel paddock di Spa hanno trovato la conferma ufficiale: Carlos Sainz sarà al via del campionato mondiale 2025 con la Williams. La scelta finale è maturata negli ultimi dieci giorni, grazie ad una concessione da parte della squadra inglese che ha accontentato una delle richieste fondamentali presentate da Sainz.

Il desiderio di Carlos di rientrare nel giro dei top-team non è mai stato un mistero, e contrariamente a quelle che sono state le richieste di Alpine e Audi-Sauber (inizialmente anche della Williams) Sainz ha ottenuto un contratto per la sola stagione 2025.

L’annuncio della Williams parla di un accordo “per la stagione 2025 e oltre”, ma in realtà ‘oltre’ è un’opzione a favore del pilota spagnolo, che potrà così valutare eventuali offerte da parte di squadre di vertice per il mondiale 2026. “Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi – ha commentato Carlos - non è un segreto che il mercato piloti di quest'anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e mi ci è voluto del tempo per arrivare alla mia decisione finale”.

“Tuttavia, sono pienamente convinto che Williams sia il posto giusto per continuare il mio viaggio in F1 – ha proseguito Sainz - sono estremamente orgoglioso di unirmi a un team storico e di successo, per il quale hanno guidato molti dei miei eroi d'infanzia riuscendo a lasciare il segno in questo sport. L'obiettivo finale è riportare Williams dove deve essere, ovvero nelle prime posizioni, ed è una sfida che accolgo con entusiasmo. Sono convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti giusti per fare di nuovo la storia e a partire dal 1° gennaio darò il massimo insieme a ogni singolo membro del team. Voglio ringraziare James Vowles e l'intero consiglio di amministrazione di Williams per la loro fiducia”.

“L'ingresso di Carlos in Williams è una forte dichiarazione di intenti da entrambe le parti – ha commentato il team principal James Vowles - Carlos ha dimostrato più e più volte di essere uno dei piloti più talentuosi in griglia, con un pedigree vincente, e questo sottolinea la traiettoria ascendente che stiamo seguendo. Carlos porta non solo esperienza e prestazioni, ma anche una forte determinazione a estrarre ogni millisecondo dal team e dalla macchina; la combinazione è perfetta. Con Alex e Carlos credo che avremo una delle formazioni di piloti più competitive”.