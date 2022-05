F1 | Vettel: "L'incidente con Mick? Non pensavo ci provasse"

Carica lettore audio

Dopo aver concluso il Gran Premio dell’Emilia Romagna in ottava posizione, marcando così i primi punti stagionali per la Aston Martin, Sebastian Vettel stava per replicare lo stesso risultato in occasione del GP di Miami.

Il tedesco è stato autore di una bella rimonta dopo essere stato costretto a prendere il via dai box per un problema di temperatura del carburante, così come il suo compagno di team Lance Stroll, ed era riuscito ad entrare in zona punti. Nei giri conclusivi, però, un tentativo di sorpasso eccessivamente azzardato da parte di Mick Schumacher ha vanificato ogni possibilità.

Al giro 53 il tedesco della Haas ha provato a mettere il muso della sua monoposto davanti alla Aston Martin numero 5, ma la manovra non ha avuto gli effetti sperati. Giunto in curva 1 Mick ha frenato molto tardi cercando di sorprendere Vettel che ha impostato la traiettoria normalmente.

Il contatto è stato inevitabile. Il quattro volte iridato è stato costretto al ritiro con il fondo danneggiato, mentre il pilota della Haas, che fino a quel momento stava accarezzando l’idea di ottenere i primi punti in Formula 1, ha dovuto effettuare una sosta ai box per cambiare l’ala anteriore danneggiata ed alla fine ha chiuso in quindicesima piazza.

“È stato un incidente stupido e mi dispiace che entrambi non siamo riusciti ad andare a punti” ha dichiarato Sebastian Vettel a fine gara.

“Ero davanti e non mi aspettavo che provasse a superarmi. Quando l’ho visto era già troppo tardi. Dovrò guardare daccapo le immagini, ma è un risultato amaro per entrambi”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il tedesco della Aston Martin ha poi analizzato una gara vissuta a fasi alterne. Seb ha ammesso di aver avuto un calo di prestazioni dopo il via e di essere stato agevolato nella rimonta dall’ingresso in pista della safety car.

“Pensavo che sarebbe stato più facile sorpassare, ed invece è stato molto difficile. All’inizio ero molto veloce, poi ho perso un po' di slancio. Ovviamente abbiamo tratto beneficio dall’ingresso in pista della safety car e penso che senza l’incidente avrei potuto concludere in ottava posizione”.

Particolarmente deluso è apparso anche Mick Schumacher. Il tedesco, sino al giro 53, stava disputando il miglior weekend della stagione riuscendo a stare costantemente davanti a Kevin Magunssen, ma la manovra troppo azzardata ha compromesso ogni speranza di punti.

“È stato un modo sfortunato di finire la gara. Non so se sono stato troppo ottimista, ho cercato di lasciare un po' di spazio ma non ce n’era”.