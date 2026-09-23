F1 | Verstappen si prepara per le 24h: "Nürburgring e Spa probabili, Le Mans per ora no"
L'olandese accoglie con grande entusiasmo il fatto che la F1 non abbia concomitanze con le più importanti gare endurance nel 2027 e punta a tornare al Nordschleife e debuttare sulle Ardenne, mentre il Circuit de la Sarthe aspetterà. Norris invece sottolinea che non sacrificherà la F1 per fare altre cose, almeno nell'immediato.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer
Foto di: Red Bull Content Pool
Max Verstappen ha confermato che nel 2027 farà di tutto per essere al via delle 24h del Nürburgring e di Spa-Francorchamps, mentre è più difficile una sua presenza alla 24h di Le Mans.
La settimana scorsa la F1 ha pubblicato il calendario della prossima stagione e, a differenza degli anni scorsi, dopo tanto tempo non ci saranno concomitanze con le grandi classiche endurance che si svolgono in Europa.
L'attenzione era volta soprattutto ai fine settimana del 27-30 maggio, ossia quello riguardante l'evento del Nordschleife, e per il 24-27 giugno, le giornate scelte da SRO Motorsports Group per la gara delle Ardenne.
In entrambi i casi la F1 non correrà e di conseguenza si è aperta la finestra per Verstappen di tornare sull'Inferno Verde, dopo il debutto di quest'anno, e di provare finalmente a correre in Belgio, uno dei suoi obiettivi da diversi anni.
Naturalmente il tutto avverrebbe con la sua squadra GT3 supportata da Mercedes-AMG Motorsport che prende parte al GT World Challenge Europe. Pare molto più difficile che ci sia l'occasione di vederlo a Le Mans, dove sarebbe necessaria l'approvazione di una richiesta di iscrizione all'Automobile Club de l'Ouest per l'inserimento in Classe LMGT3, mentre ancor più dura la via percorribile per averlo sulla Ford LMDh a combattere in Classe HYPERCAR, come avevamo già analizzato alcuni giorni fa.
Nel mercoledì di interviste che precedono il Gran Premio dell'Azerbaijan, a Max è stato domandato cos'ha intenzione di fare da qui ai prossimi mesi, viste le libertà lasciate dalla F1.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen
Foto di: Red Bull Content Pool
"Probabilmente correrò al Nürburgring e a Spa, mentre per Le Mans è no, per ora non è nei miei piani", ha risposto il pilota Red Bull.
"Ad ogni modo, avevo già detto che dopo aver corso al Nordschleife avrei voluto tornarci; se avrò la possibilità di prepararmi bene e se tutto va per il verso giusto, ci sarò", ha continuato, riferendosi al fatto che possa prendere parte ad una gara di NLS in preparazione alla 24h tedesca.
"So che non ci sono concomitanze di date, ma devo comunque vedere se si adatta al mio programma. E anche Spa è diventata un’opzione allettante per esserci, quindi valuterò tutto per bene".
Ricordiamo che SRO ha posticipato la due giorni di test 'Prologo' della 24h di Spa il 15-16 giugno, quindi una decina di giorni prima dell'evento.
Lando Norris, McLaren MCL-HY
Foto di: McLaren
Norris: "Non sacrificherò la F1 per fare altre cose"
Allontana invece l'ipotesi di una presenza a Le Mans il Campione in carica della F1, Lando Norris, che di recente è stato a Portimao a girare con la McLaren MCL-HY.
Nel caso del britannico, la sua presenza alla 24h francese è da sempre apparsa più come una volontà dei vertici della Scuderia di Woking, in particolar modo di Zak Brown, che non ha mai nascosto di essere disponibile ad organizzare ogni cosa per averlo sulla LMDh alla Sarthe.
Qui però è lo stesso Norris ad allontanare il... piatto, specificando che - pur guardando con interesse ed entusiasmo l'appuntamento transalpino del WEC - se ne parlerà a tempo debito.
"Ripeto, non è una cosa a cui ho affatto pensato quando ho svolto il test con la LMDh; certo, è stato bello partecipare e fare qualcosa. Per me è positivo anche andare a provare altre auto. In gran parte serve ad aiutarmi a sperimentare qualcosa di diverse", ha detto Norris.
"Ci sono cose che posso provare su un’altra vettura e che mi aiutano in F1. Ma tutta la mia attenzione è ancora rivolta alla F1, e lo sarà sempre. Non sacrificherò mai nulla in F1 per qualcos’altro".
"Se ci fosse la possibilità, si vedrà il da farsi; ma non so se sarà l’anno prossimo, quello dopo, tra tre o quattro anni. Ora non ne ho idea e non è una cosa alla quale io abbia mai pensato. Ma è qualcosa che mi piacerebbe fare in futuro, questo sì".
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