F1 | Verstappen: “Possiamo vincere ogni gara, ma improbabile che accada”

Ripercorrendo l’avvio di questo inizio di campionato, accanto al nome del vincitore di ogni singola gara fino a questo momento disputata c’è sempre anche quello della Red Bull. Sei successi su sei appuntamenti, in una marcia che sembra incontrastata. Neanche a Monaco, il tracciato su cui la Red Bull sembrava maggiormente vulnerabile, i rivali sono riusciti a imporsi su entrambe le vetture di Milton Keynes, con Max Verstappen capace di conquistare la sua quarta vittoria in stagione, le quali si vanno ad aggiungere ai due trionfi di Sergio Perez in Arabia Saudita e in Azerbaijan.

Subito dopo il primo Gran Premio della stagione in Bahrain, George Russell non aveva nascosto il timore che la RB19 avesse il potenziale di vincere ogni gara di questo 2023. Un’impressione condivisa anche dal campione in carica, Max Verstappen, secondo cui attualmente la vettura costruita a Milton Keynes sembra avere ciò che serve per imporsi in ogni appuntamento di questo mondiale.

Tuttavia, sebbene in termini di passo puro la RB19 abbia un vantaggio tangibile sulla concorrenza, per l’olandese è piuttosto improbabile che la Red Bull sarà in grado di vincere in ogni tappa del calendario: “Al momento sembra che possiamo [vincere tutte le gare], ma è improbabile che accada. Ci sono sempre cose che non vanno nella direzione giusta, magari per colpa di un ritiro”, ha spiegato il portacolori della squadra anglo-austriaca.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

L’idea che la Red Bull possa dominare in lungo e in largo il campionato ha creato diversi malumori, soprattutto tenendo a mente quanto sia importante, anche a livello televisivo, avere stagioni combattute. In realtà, negli anni passati la Formula 1 si è spesso scontrata con periodi in cui una determinata squadra si è imposta con una certa semplicità sul resto del gruppo. Per Verstappen la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere i regolamenti invariati anche per i prossimi anni, in modo che la concorrenza possa allinearsi anche in termini di soluzioni tecniche chiudendo il gap dalla vetta: “Per quanto riguarda il periodo di dominio, ne abbiamo sempre visti in Formula 1, penso che più a lungo i regolamenti rimarranno i medesimi, più il gruppo diventerà compatto, quindi è qualcosa su cui dobbiamo ragionare”.

“Chiaramente abbiamo avuto anni particolari dove ci sono due team che combattono, o magari anche tre squadre, ma nel complesso, se si guarda al passato, agli anni Ottanta, Novanta e Duemila, ci sono stati domini da parte di certe squadre”, ha poi aggiunto il due volte iridiato.

“Basta mantenere i regolamenti simili per un lungo periodo di tempo. Non appena modifichi qualcosa, i team trovano un modo per fare meglio degli altri e per le altre squadre ciò richiederà tempo per chiudere il gap”.

Vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen è reduce da una bella vittoria nel Principato, giunta al termine di un weekend che in molti hanno definito come il suo miglior fine settimana di questo avvio di stagione: “Non saprei, probabilmente è stato un buon weekend. Alla vigilia sapevamo che non sarebbe stato il nostro fine settimana più semplice del calendario, ma siamo comunque riusciti a far bene, in qualifica eravamo tutti vicini”.

“Ma poi, in gara, chiaramente abbiamo dovuto fare uno stint piuttosto lungo sulle medie, restare fuori in attesa di capire cosa avrebbe fatto Fernando [Alonso], poi è arrivata la pioggia. È stata una situazione confusionaria, non è la situazione migliore in cui si possa ritrovare un pilota quando sei in testa. Poi ha iniziato a piovere, non ti vuoi prendere troppi rischi ma non vuoi nemmeno perdere troppo tempo”.

“Nel complesso è stata una buona gara, ma quando sono passato sul traguardo mi sono detto che ero molto felice che il weekend fosse arrivato alla fine. È stato molto frenetico e piuttosto stressante, quindi non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana: è una pista vera e propria ed è qui che una vettura di Formula 1 prende vita".

Lasciato alle spalle l’appuntamento monegasco, la Formula 1 si trasferirà in Spagna, tappa in cui Red Bull dovrebbe introdurre un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Il pilota di Hasselt non si è sbilanciato sulla portata delle novità, ma ha aggiunto, invece, che la pista dovrebbe meglio adattarsi alle caratteristiche della RB19: “Continuiamo semplicemente sul nostro normale programma e niente di strano", ha spiegato Max in merito agli aggiornamenti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, con la sua pit board dopo aver vinto il GP di Spagna nel 2016 Photo by: Red Bull Content Pool

“Penso di sì [che la pista esalti le qualità della vettura]. In teoria dovrebbe, ma ovviamente dobbiamo trovare un buon bilanciamento prima di tutto. Ma credo che finché avremo un buon bilanciamento, potremo fare un buon fine settimana".

Sette anni fa, proprio sulla pista di Barcellona arrivò il primo successo di Verstappen nella massima categoria, in quello che fu anche il suo primo weekend da pilota Red Bull. Ora l’olandese è il pilota più vincente di sempre della storia della squadra di Milton Keynes, avendo superato Sebastian Vettel proprio lo scorso weekend grazie alla vittoria monegasca: “In generale quella settimana [del GP di Spagna 2016] fu pazzesca. Passai tempo al simulatore nel tentativo di imparare le procedure perché le vetture al tempo erano piuttosto differenti, non solo da guidare, ma anche in termini di volante”.

“Per me andare incontro a quella situazione, anche il solo sedermi in macchina, quando sono uscito dai box quella vettura [la Red Bull] aveva così tanto rake, potevo addirittura quasi vedere la mia ala anteriore! In quel fine settimana ho imparato tanto. Christian mi disse di provare a fare punti e di divertirmi. Alla fine mi sono divertito! Chiaramente è stato fantastico vincere quella gara al tempo, poi sono successe tante cose. Aver vinto ora 39 gare è pazzesco, ma è anche una sensazione per cui vuoi vincerne ancora”, ha poi aggiunto Verstappen.