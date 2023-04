F1 | Vasseur: "Penalità a Sainz? Ci sono due pesi e due misure"

Carica lettore audio

Zero punti. Questo è il misero bottino portato a casa dalla Ferrari al Gran Premio d'Australia, uno dei più caotici e discussi degli ultimi anni di Formula 1.

Charles Leclerc subito fuori alla curva 3, durante il primo giro, per uno sfortunato contatto con Lance Stroll giudicato dai commissari di gara come contatto di gara.

Carlos Sainz Jr. invece è stato costretto prima a mettere in piedi una buona rimonta dopo un pit stop fatto poco prima dell'entrata in pista della prima Safety Car di giornata, poi la penalità di 5" ricevuta per un contatto alla prima curva con Fernando Alonso dopo la seconda ripartenza, poi annullata - la ripartenza - dalla bandiera rossa ma che a Sainz è comunque costato non solo il quarto posto, ma anche la Top 10.

Al termine della gara più caotica dell'anno (almeno per il momento...), il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul fine settimana della Ferrari. Le Rosse sono apparse in forma migliore rispetto alle prime due uscite, ma una serie di cause le hanno tenute fuori dalle posizioni che contano.

Vasseur, che clima c'è in Ferrari dopo questa gara?

"C'è frustrazione. Alla fine abbiamo fatto un buon lavoro. Carlos ha avuto un po' di sfortuna con la Safety Car e la bandiera rossa che lo hanno portato a dover recuperare. Poi abbiamo incassato questa penalità. Possiamo discutere per ore per questa penalità. La frustrazione deriva dal fatto che non ci hanno dato tempo per discutere con Carlos per prendere delle contromisure. Mentre la settimana scorsa con Alonso era stata presa una decisione diversa".

Cosa pensa del contatto tra Sainz e Alonso alla seconda ripartenza?

"L'incidente... Se chiedete a tutti nel paddock, il 50% dirà che è un normale incidente di gara, altri diranno che è colpa di Carlos. Di sicuro noi lo vediamo come incidente di gara, ma la cosa più importante in un caso come questo sarebbe stato discuterne con entrambi i piloti e i commissari".

I commissari rimuovono la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc dal circuito Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Come giudica i passi avanti fatti dalle SF-23 in questo fine settimana?

"L'effetto del DRS è enorme a Melbourne. Questo significa che quando eravamo vicini a Gasly era semplice per lui starci vicini essendo sotto al secondo. Ma è anche vero che le macchine qui erano molto più vicine rispetto ai weekend precedenti. Noi abbiamo fatto passi avanti in prestazione e costanza, ma il risultato non è quello che volevamo. Già ieri eravamo frustrati, perché avevamo più potenziale ma non siamo riusciti a esprimerlo. Abbiamo fatto passi avanti, ma la frustrazione per la decisione di oggi darà un'altra spinta, una spinta ulteriore al team".

Cosa pensa invece di quanto accaduto a Leclerc?

"Anche Charles è frustrato. Per lui è stato un incidente di gara, non ha dato la colpa a Stroll. Erano fianco a fianco e c'è stato un contatto. Credo onestamente che sia stato un contatto molto simile a quello tra Carlos e Alonso".

I passi avanti della SF-23 sono stati fatti a livello puramente aerodinamico o meccanico?

"I nostri passi avanti non sono puramente aerodinamici perché non abbiamo portato novità significative questo weekend rispetto a Jeddah, è questione di aver trovato un bilanciamento migliore della monoposto. Oggi era più semplice la macchina da gestire in gara".

Dopo le prime tre gare della stagione, qual è il bilancio legato alle prestazioni della SF-23?

"Credo che oggi sia stata una buona Ferrari. Eravamo in lotta e non eravamo troppo lontani dal vertice se consideriamo che Carlos è stato costretto a rimontare. Ma questo non è sufficiente. Il nostro obiettivo non è arrivare quarti. Dobbiamo mettere tutto assieme e non siamo troppo lontani. Dobbiamo essere più lontani in gara".

C'è qualche possibilità che la FIA possa ridiscutere la penalità data a Sainz?

"Non penso che la FIA possa rivedere la penalità a Sainz. Ne discuteremo con i commissari e per me è un peccato, perché ci sono due pesi e due misure. Basti ricordare quello che è accaduto la scorsa settimana con Alonso, con la penalità data e poi tolta. Sarebbe bastato aspettare 5 minuti in più e poi discuterne".