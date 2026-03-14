F1 | Vasseur: "Oggi siamo a 4 decimi. La direzione presa è quella giusta"
Vasseur si è detto contento delle qualifiche della Ferrari in Cina. Soprattutto per aver imboccato la strada giusta: le SF-26 stanno limando decimi alle Mercedes e oggi si sono rivelate più vicine.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Hector Retamal - AFP - Getty Images
Anche in Cina la Ferrari si sta confermando seconda forza di questo inizio di Mondiale 2026 di Formula 1, ma la notizia c'è eccome: le SF-26 si stanno avvicinando alle Mercedes, limando decimi, a volte centesimi, ma è evidente come la comprensione della power unit e, più in generale, del pacchetto a disposizione del team di Maranello stia avvicinando Hamilton e Leclerc ai rivali in argento.
Nelle qualifiche di Shanghai le SF-26 hanno ottenuto il terzo e il quarto tempo in qualifica dopo una sessione piuttosto pulita, senza grosse sbavature nel momento opportuno. A differenza dell'Albert Park, in Cina le Ferrari hanno avuto modo di essere più precise e più a loro agio, nonostante due turni in meno di libere.
Non è un caso che il distacco dalle W17 di Andrea Kimi Antonelli e George Russell sia di poco più di 3 decimi. Frédéric Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia al termine delle prove ufficiali, ha preferito rimanere cauto. Ma che la Ferrari si stia avvicinando è un fatto tangibile.
"Difficile costruire una statistica su appena 2 gare, ma è vero che a Melbourne eravamo a 8 decimi dalla Mercedes, ieri a 6 e oggi siamo a circa 4 decimi. Significa che stiamo andando nella direzione giusta, ma loro sono ancora un po' più veloci di noi in rettilineo, per cui dobbiamo continuare a spingere in questa direzione. Siamo riusciti a lottare per 2 giri nella Sprint, domani proveremo a fare qualcosa di più".
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Per quanto riguarda la gara, invece, Vasseur sembra più ottimista rispetto a Melbourne: "Le gomme sembrano al limite qui, ma domani avremo un set di Medium e di Hard da poter sfruttare. Dovremmo andare un po' meglio, perché conosciamo meglio la pista".
Il punto di forza più evidente delle Rosse 2026 è la partenza, uno scatto bruciante che anche nella Sprint di questa mattina ha permesso a Leclerc e Hamilton di recuperare diverse posizioni. Anche domani il team di Maranello proverà a sfruttare questa caratteristica, magari proprio per superare al via le Mercedes e andare in testa al via.
"Per ora siamo partiti bene in gara. Ed è vero che è uno dei nostri punti di forza, ma anche gli altri miglioreranno. Noi miglioriamo in qualifica, loro miglioreranno in partenza. Non ci aspettiamo di guadagnare 2 o 3 posizioni in partenza per tutta la stagione. Però domani dovremmo andare bene".
Le Ferrari partiranno entrambe in seconda fila. Questo significa che Hamilton e Leclerc dovranno essere bravi a non ostacolarsi troppo. L'obiettivo, infatti, deve essere quello di superare le Mercedes e non farsi la lotta vicendevolmente.
"Bisogna sempre gestire queste situazioni quando due monoposto dello stesso team partono fianco a fianco. Credo che sia lo stesso per ogni team e ogni pilota. Magari non succede quando hai una macchina davanti e una dietro. Ma nel nostro caso devono avere questo tipo di comportamento e loro sono dei professionisti, credo sia positivo per noi avere 2 grandi piloti che si spingono a vicenda".
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