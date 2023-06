F1 | Vasseur: "Ferrari in Canada per migliorare con la SF-23" Il team principal del Cavallino guarda con pacato ottimismo alla prossima trasferta in Quebec: il francese evita dichiarazioni roboanti come a Monte Carlo e in Spagna, promettendo solo un miglioramento delle prestazioni della SF-23 Evo dopo il cocente flop di Montmelò. Montreal è una pista storicamente favorevole alle rosse e dovrà chiarire qual è il vero potenziale della monoposto rivista e corretta nella veste aerodinamica.