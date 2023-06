F1 | Williams in Canada con un pacchetto di novità per Albon

Williams è pronta ad affrontare il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, con un piglio differente rispetto a quello con cui ha corso a Monaco prima e in Spagna poi.

Nelle ultime due uscite, infatti, le FW45 non hanno certo brillato per prestazioni. Sia l'esperto Alexander Albon che l'esordiente Logan Sargeant hanno faticato a spremere le rispettive monoposto per cercare di concludere in Top 10 e portare a casa punti importanti.

La pista dedicata alla memoria di Gilles Villeneuve, invece, ha tutte le caratteristiche per poter esaltare le peculiarità delle monoposto di Grove: rettilinei, tratti veloci e curve lente: servirà velocità di punta, trazione e meno carico aerodinamico.

Dave Robson, responsabile delle performance del veicolo della Williams, alla vigilia del Gran Premio del Canada ha dichiarato: "Il Canada è sempre un bell'evento: il circuito si presta a buone gare e c'è sempre la possibilità di condizioni meteorologiche insidiose, che possono essere caldo torrido o acquazzoni improvvisi".

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams, inoltre, porterà in Canada un pacchetto di novità per una delle due monoposto. Questo sarà montato sulla FW45 di Albon, mentre Sargeant continuerà a correre con la stessa monoposto utilizzata nelle ultime uscite.

"La pista di Montreal dovrebbe essere favorevole alle FW45 più di quanto non abbiano fatto Monaco e Barcellona, inoltre questa settimana avremo a disposizione diversi aggiornamenti che verranno utilizzati solo sulla monoposto di Alexander [Albon]".

La giornata di venerdì sarà per la Williams molto importante. Le due ore in cui saranno svolte le due sessioni di prove libere serviranno per fare comparazioni tra il nuovo e il vecchio pacchetto. Al termine della giornata gli ingegneri del team potranno raccogliere i dati e studiarli per capire se, effettivamente, le novità portate in Nord-America sono vantaggiose come notato nelle simulazioni in fabbrica.

"Ci aspettiamo di essere più competitivi, ma venerdì ci prenderemo del tempo per capire se il nuovo pacchetto starà dando i risultati sperati", ha concluso Robson.