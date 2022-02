F1 | Test Barcellona, Giorno 2: Ferrari e Leclerc chiudono al top

Carica lettore audio

Le classifiche dei test invernali, spesso, non danno alcuna indicazione valida sui rapporti di forza e competitività in pista. E anche in questa seconda giornata di test le cose non sono andate diversamente. Al termine della seconda giornata di prove pre-stagionali al Montmelò di Barcellona la Ferrari ha chiuso al comando nella lista dei tempi.

A ottenere il miglior crono di giornata è stato Charles Leclerc grazie al crono di 1'19"689 ottenuto nella parte finale della sessione pomeridiana. Leclerc ha ritoccato il tempo migliore che già gli apparteneva sfruttando bene un set di mescole C3 (banda gialla sulla spalla) nel corso di un run.

Il tempo è stato ottenuto da Charles con tanta benzina a bordo proprio perché era impegnato in un run. Oggi la Ferrari, così come tutti gli altri team, si è concentrata sulla comparazione di dati e sulla comprensione delle gomme con serbatoio pieno sia con Carlos Sainz Jr. - quinto a fine giornata - che con il monegasco. Impressionano i 150 giri inanellati dalla Ferrari, vettura più attiva in pista per il secondo giorno di fila.

Dietro la Rossa numero 15 ecco la AlphaTauri AT03 di Pierre Gasly. Il francese si è avvicinato al tempo di Leclerc grazie a un set di gomme C4 (banda rossa sulle spalle), dunque una mescola in favore di Pierre perché più morbida e prestazionale rispetto alla C3. Tanti chilometri anche per la AT03, con Gasly capace di fare da solo 147 giri complessivi.

Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella sessione mattutina, Daniel Ricciardo non ha più abbassato il suo riferimento ottenuto per altro con mescole C4. L'australiano ha così chiuso al terzo posto, ma risultando il secondo pilota a fare più di 100 giri oggi (126 totali). La McLaren sta provando un nuovo muso rispetto a quello svelato nel corso della presentazione, ma sta facendo anche diverse prove aerodinamiche per raccogliere i dati e capire meglio l'andamento dei flussi.

Interessante novità mostrata dalla Mercedes questo pomeriggio. Stiamo parlando delle nuove branchie apparse sulle fiancate snelle della W13. A farle esordire è stato George Russell, quarto di giornata dopo essere subentrato a Lewis Hamilton (ultimo tempo per il 7 volte iridato e appena 40 giri effettuati). Russell ha fatto 66 passaggi, precedendo Sainz che ha chiuso la Top 5.

Sebastian Vettel, dopo aver preso posizione nei confronti degli attacchi russi nei confronti dell'Ucraina, ha firmato il sesto tempo di giornata a 2 decimi dal crono di Sainz. Il pilota del team Aston Martin Racing ha anche fatto 74 giri, 4 in meno di Sergio Perez.

Il pilota della Red Bull è stato il primo a innescare una bandiera rossa in questi test, a causa di un guasto al cambio verificatosi sulla sua RB18 a 30 minuti dalla fine della sessione mattutina. Oggi il messicano ha avuto modo di lavorare con la monoposto per tutto il giorno, ma non è andato oltre i 78 giri. Una cifra molto distante dalla tripla cifra di passaggi raggiunta ieri da Verstappen.

Il secondo pilota ad aver costretto i commissari a esporre la bandiera rossa è stato Nikita Mazepin, oggi ottavo. Il pilota della Haas è rimasto fermo nel pomeriggio nel settore centrale a causa di un guasto alla pompa della benzina sulla sua VF-22. Alexander Albon e Nicholas Latifi si sono divisi la Williams FW44, cogliendo rispettivamente il nono e l'11esimo tempo. 3 i decimi che li hanno separati a fine giornata. Se ieri il team di Grove ha lavorato molto sulle valutazioni aerodinamiche dell'anteriore, oggi l'attenzione si è spostata al posteriore, con tanto flow viz giallo fluo a colorare il posteriore della monoposto britannica.

Lance Stroll ha colto il 12esimo tempo davanti a Mick Schumacher, mentre Esteban Ocon si è dovuto accontentare della 14esima piazza. Un'ottima consolazione è il numero di giri fatto dalla vettura transalpina: ben 125. ALtra giornata nera per Alfa Romeo Racing, con Valtteri Bottas 15esimo e in grado di fare appena 21 giri. E' andata molto meglio al compagno di squadra, l'esordiente GuanYu Zhou: il cinese ha fatto 71 giri, firmando anche il decimo tempo con mescole C3.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1'19.689 78 2 Pierre Gasly AlphaTauri 1'19.918 +0.229s 147 3 Daniel Ricciardo McLaren 1'20.288 +0.599s 126 4 George Russell Mercedes 1'20.537 +0.848s 65 5 Carlos Sainz Ferrari 1'20.546 +0.857s 71 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1'20.784 +1.095s 73 7 Sergio Perez Red Bull 1'21.430 +1.741s 78 8 Nikita Mazepin Haas 1'21.512 +1.823s 41 9 Alexander Albon Williams 1'21.531 +1.842s 47 10 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1'21.885 +2.196s 71 11 Nicholas Latifi Williams 1'21.894 +2.205s 61 12 Lance Stroll Aston Martin 1'21.920 +2.231s 55 13 Mick Schumacher Haas 1'21.949 +2.260s 66 14 Esteban Ocon Alpine 1'22.164 +2.475s 125 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1'22.288 +2.599s 21 16 Lewis Hamilton Mercedes 1'22.562 +2.873s 40