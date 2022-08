F1 | Spa, Libere 3: Perez davanti a Max nel dominio Red Bull

Carica lettore audio

Sergio Perez, proprio in extremis. Il pilota messicano della Red Bull Racing ha colto il miglior tempo assoluto nel terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio in 1'45"047.

Perez è stato bravo a sfruttare perfettamente un set di gomme Soft nuovo proprio a bandiera a scacchi esposta per battere il compagno di squadra Max Verstappen di 137 millesimi. Per la Red Bull un risultato che ben rispecchia le prestazioni delle RB18 a Spa-Francorchamps.

Le vetture anglo-austriache hanno mostrato di poter sfruttare perfettamente la caratteristica di mettere presto in temperatura le gomme rispetto alle Ferrari e non è un caso che la prima Rossa, quella di Carlos Sainz Jr. sia a oltre 7 decimi. A 777 millesimi, per la precisione.

Per ciò che riguarda la lotta alla pole position è bene tenere conto dei risultati di Perez e Sainz, considerando che i rispettivi compagni di squadra dovranno partire dalle retrovie per le penalità ricevute ieri dopo aver smarcato nuove power unit e averle inserite nella rotazione d'utilizzo per gli ultimi 9 gp.

Parlando invece di Verstappen, l'olandese sembra già avere la vettura a punto. Se il passo visto tra ieri e oggi dovesse essere confermato, allora domani avrà la possibilità di rimontare velocemente dal fondo. Sembra tutto più complicato per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari si è dovuto accontentare del settimo tempo, staccato di oltre 1 secondo da Perez.

Leclerc ha anche innescato una bandiera rossa a meno di 10 minuti dalla fine per un'uscita di pista. Il monegasco ha perso il posteriore della sua F1-75 ed è finito in testacoda per poi baciare dolcemente le barriere della via di fuga con la ruota anteriore destra prima e con la posteriore dello stesso lato poi.

La Ferrari fatica a mettere in temperatura le gomme con una temperatura così bassa dell'asfalto (20 gradi), ma in questa sessione non ha certo mostrato per intero tutto il suo potenziale non sfruttando appieno le proprie power unit. Dietro ai primi tre troviamo Lando Norris con la prima McLaren, incalzato però dall'Alpine di Fernando Alonso. Le Mercedes non stanno impressionando e non sarebbe una sorpresa vedere le vetture realizzate a Enstone e Woking lottare per le posizioni dietro i primi 2 team.

George Russell ha portato la prima Mercedes W13 in sesta piazza, con Lewis Hamilton relegato in 12esima. Davanti al 7 volte campione del mondo troviamo Sebastian Vettel, bravo a sfruttare l'ultimo set di Soft nuove usate nel turno, ma anche la seconda Alpine, quella di Esteban Ocon e l'AlphaTauri di Pierre Gasly.

Fuori dalla Top 10 Daniel Ricciardo, poi ecco Hamilton e le due Williams. 13esimo posto per Nicholas Latifi davanti ad Alexander Albon, ma la vera sorpresa è aver visto le vetture blu ottenere ottimi intertempi nel primo settore. Faticano le Alfa Romeo Racing con Valtteri Bottas solo 15esimo e Guan Yu Zhou addirittura 19esimo, ma anche per Haas il turno non è andato meglio: Kevin Magnussen 17esimo e Mick Schumacher ultimo.