F1 | Sainz: "Stiamo andando nella giusta direzione"

Terzo tempo al termine della FP1, miglior crono al termine delle FP2. Con questo biglietto da visita Carlos Sainz jr. si è presentato al via del weekend del Paul Ricard, consapevole che la trasferta in territorio francese sarà durissima per lui.

Dopo il motore andato in fumo in Austria a pochi giri dal termine, quando sentiva l’odore degli scarichi della Red Bull di Max Verstappen, sulla Ferrari dello spagnolo è stata sostituita, al momento, la centralina e questo comporterà per Carlos l’arretramento di 10 posizioni in griglia dato che il team di Maranello è ricorso alla terza componente.

Si attende però in giornata la comunicazione del sostituzione dell’intera power unit – la numero 4 – che costringerà Sainz a prendere il via dal fondo dello schieramento.

Al termine della giornata di ieri, Carlos ha fatto capire come sia soltanto questione di ore prima che la Ferrari comunichi la sostituzione e scatti in automatico l’arretramento in griglia.

“Ho già preso 10 posizioni di penalità, quindi potete immaginare cosa arriverà a breve…”.

Il figlio d’arte è consapevole che quella di domenica per lui sarà una gara tutta all’attacco. L’obiettivo minimo è il quarto posto, ma potrebbero essere fattori esterni che potrebbero condizionare la sua rimonta.

“Ho provato in un paio di occasioni a superare altre monoposto, perché sono consapevole che dovrò fare una gara di rimonta, e devo dire che è stato un po' più difficile del previsto specie per il vento sul rettilineo posteriore che sembri aver ridotto l’effetto scia e DRS”.

“Tuttavia non ho altra scelta. Devo trovare il modo di sorpassare e l’unico modo è essere veloce domenica. Vedremo se quando saremo tutti con i motori al massimo ci riuscirò. Ci spero perché devo recuperare molte posizioni”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La Ferrari, a differenza della Red Bull di Max Verstappen, nella giornata di ieri è sembrata subito in palla sul giro secco e leggermente più in difficoltà nel passo gara.

Sainz ha confermato questa sensazione percepita dall’esterno ed aspetta l’ultima sessione di libere di questa mattina per vedere se il lavoro svolto con gli ingegneri avrà portato i frutti sperati, ma nell'attesa ha voluto rendere il giusto merito al reparto tecnico per gli ultimi aggiornamenti portati in pista che sembrano aver soddisfatto sia lui che Charles Leclerc.

“In definitiva posso dire che è stato un venerdì positivo. Non ho percorso molti giri con poco carico di carburante, ma ogni giro che ho fatto è stato competitivo. Questo dimostra che i passi che stiamo facendo, e la direzione che stiamo prendendo, sono corretti”.

“L’attenzione è stata rivolta ai long run perché non sarò in lotta per la pole considerando le penalità e su questo aspetto c’è del lavoro da fare”.

“Oggi ha fatto molto caldo e quest’anno, ogni volta che ci sono state temperature elevate, il degrado è aumentato in maniera importante sulle Pirelli da 18. Credo che qui al Paul Ricard sarà maggiore che in passato”.