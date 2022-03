F1 | Sainz soddisfatto: "La Ferrari è tornata, davvero"

Carica lettore audio

La prima gara della stagione 2022 sarà ricordata a lungo da tutti i tifosi della Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. hanno regalato al team di Maranello una doppietta di peso che dimostra come la F1-75 sia una vettura nata bene ed in grado di tener testa alla Red Bull.

Il monegasco si è preso oggi la rivincita per quel successo soltanto accarezzato nel 2019 e svanito nei giri conclusivi per un problema tecnico, mentre lo spagnolo ha beneficiato dell’inatteso ritiro di Max Verstappen per salire sul secondo gradino del podio.

Per Sainz, però, il risultato odierno non fa svanire un minimo di delusione. Carlos, infatti, ha faticato per tutta la gara e non è mai riuscito a tenere il ritmo indiavolato di Leclerc e Verstappen.

La safety car entrata nel finale per consentire ai commissari di rimuovere la AlphaTauri in fiamme di Pierre Gasly ed un problema all’ibrido sulla monoposto del campione del mondo hanno giocato un ruolo determinante per consentire al madrileno di chiudere alle spalle del suo compagno di team.

A fine gara Carlos ha voluto immediatamente sottolineare l’ottimo risultato ottenuto dalla Ferrari.

“Prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Charles. La Ferrari è tornata, davvero. Abbiamo fatto una bella doppietta e questi sono i posti che il team dovrebbe sempre occupare. Avremmo dovuto ottenere questi risultati negli ultimi due anni, ma con il duro lavoro siamo riusciti a ritornare”.

Podio: Charles Leclerc, Ferrari, secondo posto Carlos Sainz Jr, Ferrari, terzo posto Lewis Hamilton, Mercedes, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz ha poi spiegato come la sua prima gara dell’anno non sia andata esattamente secondo i piani, specie per le difficoltà nel tenere un passo competitivo.

“Per me è stata una giornata complicata. Non voglio mentire, non avevo il passo ma ho tenuto duro e sono riuscito a portare a casa un secondo posto che ha consentito al team di ottenere questa doppietta”.

“Ho un po' di lavoro da fare nelle prossime giornate, ma sono certo che tornerò ancora più forte”.

Carlos ha successivamente analizzato il sorpasso compiuto ai danni di Max Verstappen. Lo spagnolo ha ammesso di aver capito che qualcosa non stesse funzionando correttamente sulla Red Bull dell’olandese ed ha approfittato immediatamente delle difficoltà del campione del mondo.

“Al restart ho avuto una bella opportunità perché sono ripartito in modo molto pulito. Max si è difeso molto bene, devo essere onesto. Poi ho visto delle luci rosse che lampeggiavano nel retro della sua vettura ed ho capito che dovevo provarci”.

“Lui è stato sfortunato. Stava guidando bene e meritava il secondo posto, però io ho fatto un bel tentativo e lui alla fine si è dovuto ritirare”.