F1 | Sainz: "Siamo pronti e soddisfatti dell'affidabilità"

68 giri complessivi ed il miglior crono in 1’34’’905. È questo il risultato conclusivo dell’ultima giornata di test pre-stagionali per Carlos Sainz jr.

Il pilota della Ferrari, impegnato oggi al mattino, è sembrato soddisfatto di essere riuscito a completare il programma di lavoro prefissato ma non si è voluto sbilanciare sul potenziale di una F1-75 apparsa cresciuta tra Barcellona ed il Bahrain.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport F1 HD, Sainz ha mostrato ottimismo soprattutto per non aver mai incontrato problemi tecnici nei sei giorni di test.

“Sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti e sento meglio la vettura giorno dopo giorno. Noi siamo pronti. Abbiamo disputato dei test invernali davvero soddisfacenti dal punto di vista dell’affidabilità. Siamo riusciti a completare il programma di lavoro previsto per l’inizio di stagione”.

Sainz ha ammesso come la Ferrari abbia concentrato la propria attenzione sul passo gara per avere una migliore comprensione del funzionamento delle Pirelli da 18’’ con molta benzina a bordo, mentre soltanto la prossima settimana scoprirà il comportamento della F1-75 in qualifica.

“Abbiamo lavorato più sui long run per capire gli pneumatici piuttosto che concentrarci sulla simulazione qualifica. Quest’ultima è un qualcosa che nessuno prova realmente nei test. Penso di aver capito come si comporta la vettura con un alto carico di carburante, come si comporta l’auto con gomme usata. Non so cosa aspettarmi sul giro secco la prossima settimana”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

Sin dalla prima giornata di test a Barcellona in molti hanno indicato la Ferrari come la monoposto di riferimento quest’anno. Sainz ha invece evidenziato come siano la Red Bull e la Mercedes le vetture al top rispendendo al mittente le lodi.

“Cercare un favorito per la prima gara è un errore. Nessuno conosce i programmi di lavoro degli altri team. Noi sappiamo che la Red Bull e la Mercedes vanno fortissimo, lo abbiamo visto dai dati del GPS, ma non sappiamo se vanno più o meno forte di noi. Per questo motivo non ci sbilanciamo in previsioni. Dovremo aspettare la prossima settimana”.

“Ovviamente fa piacere essere considerati uno dei team più informa, ma non so perché quest’anno tutti indichino noi. Lo scorso anno era più facile fare previsioni perché era molto più complicato recuperare un ritardo di un secondo e mezzo, mentre quest’anno, partendo tutti da zero, c’è molta più imprevedibilità. Bisognerà attendere il venerdì delle Libere per avere una idea più precisa”.

Sainz ha poi sottolineato come con le monoposto ad effetto suolo i piloti dovranno cercare un compromesso sull’assetto in tracciati particolari come Monaco andando a penalizzare il carico generato dal fondo a favore di una migliore guidabilità.

“Sarà una bella sfida perché andremo a cercare una vettura più guidabile su questo tipo dircuiti, ma siamo consapevoli che perderemo del carico aerodinamico con un set-up simile. Se vuoi una vettura in grado di affrontare meglio i cordoli e le sconnessioni vieni penalizzato con la perdita di carico. Dovremo trovare un compromesso e la prima pista dove saremo messi alla prova sarà Baku e poi a Monaco”.

Carlos, prima di congedarsi, ha ammesso di essere in trattative con la Ferrari per il rinnovo del contratto e si è detto fiducioso di restare ancora vestito di rosso per i prossimi anni.

“Siamo in fase di rinnovo, entrambe le parti sono contente e stiamo facendo dei progressi. Le trattative ci sono, non so però ancora il momento in cui arriverà l’offerta e troveremo un accordo”.