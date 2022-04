F1 | Sainz: "Problemi col volante, ma dovevo essere più paziente"

Carica lettore audio

E' durato neanche tre giri il Gran Premio d'Australia di Carlos Sainz Jr. , terminato nella ghiaia alla curva 10 in un disperato tentativo di rimonta.

Partito dalla nona casella dello schieramento dopo una Qualifica difficile, lo spagnolo ha sofferto fin dai primi metri di questo terzo evento della stagione 2022 di Formula 1, complice la scelta di montare la gomma Pirelli dura che - a differenza dei rivali - doveva ancora andare in temperatura e serviva per gestire uno stint più lungo.

Sceso 14° dopo poche curve, il ferrarista ha cercato di infilare di prepotenza chi lo precedeva alla staccata della curva 9, ma arrivando lungo è scivolato sull'erba e il testacoda lo ha portato a piantarsi irrimediabilmente nella via di fuga, ponendo così fine alla sua corsa.

Fra l'altro subito prima del semaforo verde, lo spagnolo si era visto costretto a cambiare il volante della sua F1-75, notando che alcune cose non funzionavano a dovere.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Abbiamo avuto problemi simili a sabato, alcuni switch non funzionavano e quindi ho cambiato il volante un minuto prima della partenza", spiega Sainz.

"Purtroppo il secondo volante non era ben configurato per la partenza e avevo l'impostazione della mappatura di coppia sbagliata, oltre all'anti-stallo".

La partenza non è stata delle migliori per i motivi sopracitati, ma l'alfiere di Maranello non si nasconde e ammette anche le sue colpe.

"A causa delle gomme dure ho perso posizioni e poi con la fretta di voler tornare a centro gruppo ho fatto un errore. E' colpa mia e lo ammetto, devo essere duro con me stesso".

"Ovviamente stiamo ancora imparando a conoscere queste gomme e chiaramente la dura questo fine settimana era molto difficile da gestire nei giri iniziali, quando avrei dovuto spingere".

"Ho iniziato a farlo, ma non non avrei dovuto. E' facile dirlo adesso, ma comunque sarebbe stato meglio pazientare. Ma allo stesso tempo non siamo stati perfetti come squadra. Abbiamo avuto molti problemi, tra anti-stallo e qualifica. Sono cose che mettono sotto pressione".