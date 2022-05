F1 | Sainz: "Potevo fare la Pole, domani completiamo l'opera"

Carica lettore audio

E' doppietta Ferrari nelle Qualifiche di Monte Carlo, con la prima fila tutta rossa grazie alla Pole Position di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz

Il monegasco stava migliorando nell'ultimo tentativo al volante della sua Rossa, ma Sergio Pérez ha sbattuto bloccando la strada a tutti, dunque la bandiera rossa ha sancito la classifica finale.

Uno di quelli che non è riuscito a migliorare il crono è stato proprio Sainz, che era subito dietro alla Red Bull del messicano.

Bravissimo lo spagnolo a frenare in tempo evitando la RB18 perpendicolare alla traiettoria, anche se girandosi la sua vettura ha colpito con la posteriore sinistra l'anteriore della monoposto di Pérez, dunque c'è da sperare che non si siano verificati danni particolari.

"Purtroppo Pérez è andato a sbattere proprio mentre ero nel mio giro veloce, ho visto la bandiera gialla subito prima della curva e ho frenato bruscamente per cercare di evitarlo. E' andata così, non ci posso fare molto", ha commentato tornato ai box l'alfiere di Maranello.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"E' un vero peccato perché ancora una volta la bandiera rossa pone fine alla sessione e mi nega la possibilità di tentare l'assalto alla Pole Position. Cose che succedono a Monaco, dove col traffico qualcosa di perde sempre".

"Nel primo giro della Q3 mi sono trovato le due Mercedes davanti nei settori 2 e 3, per cui alla fine il mio giro non è stato il massimo che potessi fare. Mi sono concentrato nel fare bene il secondo".

Questo è l'aspetto che più fa rammaricare Sainz, convinto della bontà della sua macchina e fiducioso che si possa fare bene in gara, magari ripetendo il podio ottenuto nel 2021 con il Cavallino Rampante.

"Penso che la Pole Position fosse possibile, fin da stamattina abbiamo avuto un ottimo passo, mi sentivo molto bene in macchina oggi, poi è chiaro che non si può mai sapere cosa accadrà in Qualifica".

"In gara partiamo da un'ottima posizione e possiamo ottenere un grande risultato per il team. L'auto è stata fantastica per tutto il fine settimana, per cui andremo all'attacco per provare a completare l'opera. Pioggia o asciutto? Non ci penso".