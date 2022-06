F1 | Sainz: "Più veloci della Red Bull, ma non per superarla"

Carica lettore audio

Carlos Sainz Jr. aveva tutto il peso della Ferrari sulle sue spalle in questo weekend, almeno per quanto riguarda la lotta per la vittoria al Gran Premio del Canada e certamente non ha deluso. Il secondo posto ottenuto in gara ha lasciato l'amaro in bocca a lui e al team, perché tutti avevano la consapevolezza di avere le carte in regola per farcela.

Il quadro prestazionale della gara si era capito sin dai primi giri, con Sainz capace di superare in pochi chilometri il connazionale Fernando Alonso e di mettersi alla caccia di Max Verstappen. Sia con gomme Medium che, soprattutto, con quelle Hard, Sainz si è rivelato il pilota dal passo complessivamente migliore, ma non così buono da superare in pista la Red Bull RB18 di Max Verstappen, autore dell'ennesima vittoria stagionale.

Secondo Sainz, prima che l'unica Safety Car venisse fatta entrare in pista, Max Verstappen non avrebbe potuto recuperare tutti e 9 i secondi di svantaggio accumulati dopo il secondo pit stop.

"La possibilità di attaccare Max e vincere la gara c'è stata. Sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe potuto accadere senza quell'ultima Safety Car. Ho parlato con Max e lui pensa che non mi avrebbe preso se la Safety Car non fosse intervenuta. Io penso che in quel frangente stessi facendo un bel ritmo. Dopo la Safety Car posso dire di aver dato tutto. Voglio la mia prima vittoria molto più di tutti i tifosi, di tutta la gente a casa. Ho dato tutto, rischiato tutto, ma per passare una Red Bull devi avere tanta velocità Oggi eravamo più veloci della Red Bull, ma non a sufficienza per passare in pista".

Carlos Sainz, Ferrari, 2° posizione Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos conferma quanto detto prima: la Ferrari non ha lacune prestazionali nei confronti della Red Bull. In questo weekend, però, a posteriori è facile capire come l'errore commesso all'ultima curva nell'ultimo tentativo delle qualifiche sia costato tanto al madrileno.

"Oggi non ci manca niente nei confronti della Red Bull. Solo partire davanti. Se fossi partito davanti oggi sarei andato via. Oggi ero più veloce di Max, sono stato sempre 1 o 2 decimi più rapido di lui, forse 3 alla fine. E' la prima volta in tutto l'anno che mi sono sentito il pilota più veloce in pista e questo è certamente molto positivo. Una cosa che mi aiuta, che porto a casa, ora andiamo a Silverstone per continuare con questo trend".

"La sensazione non è bella, perché avrei voluto vincere. E' bello essere veloce, spingere la macchina al limite su tutta la pista. Ho rischiato tantissimo, ero davvero al limite. Per questo mi sento un po' meglio, ma non sono felice perché la vittoria era davvero vicina e non sono riuscito a coglierla".

Sino a ora, Sainz è spesso stato più a proprio agio in qualifica che in gara al volante della F1-75. In questo fine settimana, invece, le cose sono andate in maniera diversa. Bisogna considerare che le qualifiche sono state effettuate su pista bagnata, dunque in una situazione completamente differente rispetto alla pista vista in gara, ma a Montreal Carlos ha fatto vedere le cose migliori nel corso dei 70 giri effettuati.

"Devo capire perché in gara riesco a fare un determinato passo mentre in qualifica non riesco a fare lo stesso. Fino a ora mi era mancato più il passo gara che la prestazione in qualifica, mentre in questo fine settimana è stato l'esatto contrario. Ieri ho sbagliato all'ultima curva nelle qualifiche, altrimenti sarei partito secondo. Oggi già nel giro in griglia mi sentivo veramente forte. Ho passato subito Alonso nei primi giri e avevo avvertito di avere passo. Ho dunque deciso di spingere forte perché pensavo di avere grande potenziale. Voglio replicare questo al sabato e sono il primo che sto lavorando su questo".

"Io al mondiale ci credo. Ci credo per me, per la Ferrari e anche per Charles. Ci credo per tutti. Il problema è che il mio approccio è andare gara per gara. Ho fatto un commento 2 settimane fa dicendo che non lotto per il titolo, ma è stato interpretato male. Volevo dire che guardo gara per gara senza pensare al titolo. Ma ogni gara la voglio vincere. Se questo mi può portare al Mondiale, benissimo. Se aiuterà la Ferrari e Charles a conquistare il titolo, benissimo, ma io voglio essere veloce in gara e vincere tutte le gare. E' così che si vince il Mondiale", ha concluso Sainz.