F1 | Sainz: "Migliorato il feeling con la vettura nelle FP2"

Quarto crono al mattino, con il tempo di 1’46’’012, e quinto al pomeriggio con il miglior riferimento personale in 1’44’’274 ad un secondo di ritardo dalla prestazione firmata Charles Leclerc.

È questo il bilancio del venerdì di Baku di Carlos Sainz jr., ma i numeri non dicono tutto. Nella seconda sessione di prove libere, tra le bandiere gialle ed un lungo in curva 16, il madrileno non è riuscito a chiudere la simulazione del giro di qualifica e si è dovuto accontentare di mettere il proprio autografo nella quinta casella della classifica dei tempi alle spalle anche di un sorprendente Fernando Alonso e della Alpine.

Conclusa la prima giornata di prove, Carlos ha incontrato i media parlando dei progressi compiuti dalla Ferrari tra la prima e la seconda sessione complice anche l’introduzione al pomeriggio dell’ala posteriore a basso carico che sembra aver fornito i riscontri sperati.

“È stata venerdì interessante, come sempre a Baku. Ti devi abituare alla velocità, alle sconnessioni dell’asfalto e ai muretti e con queste monoposto ad effetto suolo le sconnessioni si sentono molto di più. Devo dire che le libere sono andate bene, siamo andati nella giusta direzione con il set-up e siamo stati più competitivi nelle FP2 rispetto alle FP1 migliorando il feeling con la vettura”.

“Nel complesso la seconda sessione si è disputata senza intoppi nonostante non sia riuscito a chiudere un giro veloce con le soft a causa delle bandiere gialle. Adesso dobbiamo fare un altro passo avanti domani e disputare una qualifica pulita”.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la Ferrari al mattino è stato il porpoising. Il saltellamento che sembrava essere sparito dai radar dopo gli appuntamenti di Barcellona e Monaco, si è ripresentato sul veloce tracciato di Baku e Sainz non ha fatto mistero di non aver gradito questo ritorno.

“Durante le FP1 abbiamo accusato molti saltellamenti ed è un qualcosa che dobbiamo analizzare perché nelle ultime gare non si era verificato, almeno dal mio lato del garage e con questa importanza. Ti toglie un po' fiducia sui rettilinei ed in fase di frenata. Spero che per domani potremo risolvere il problema”.

Per la Ferrari c’è la necessità di riscattare la delusione di Monaco, ma nella strada verso la vittoria dovrà affrontare una Red Bull che sembra pronta a piazzare il quinto successo consecutivo.

“Credo che sarà una lotta dura con la Red Bull. Checo sembra daccapo in gran forma su questo tracciato e penso che il duello con loro durerà per tutta la stagione”.