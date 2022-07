F1 | Sainz: "Eravamo a podio, il team ha preferito non rischiare"

Carica lettore audio

In un weekend negativo per la Ferrari, con l’errore commesso al diciottesimo giro da Charles Leclerc che ha di fatto segnato in modo netto l’andamento del campionato, l’unica nota positiva di giornata è arrivata da Carlos Sainz jr.

Il pilota spagnolo, scattato dalla diciannovesima posizione in griglia dopo aver cambiato l’intera power unit, è stato autore di una bella rimonta che l’ha portato alla fine a tagliare il traguardo in quinta posizione.

In realtà Sainz ha masticato amaro nei giri conclusivi. Carlos, grazie all’ingresso in pista della safety car provocato proprio dall’uscita di strada di Leclerc, aveva chiuso il gap con il gruppo di testa e dopo aver effettuato la sosta per montare le gomme medie era riuscito a risalire sino in terza posizione regalando spettacolo nei duelli con George Russell prima e Sergio Perez poi.

Il team, temendo di non arrivare alla fine con sulle stesse mescole, ha deciso di non correre rischi richiamandolo ai box ad 11 giri dal termine per montare un nuovo treno di gomme medie provocando una reazione stizzita da parte dello spagnolo.

“Eravamo riusciti ad arrivare a podio e quando è arrivato il momento di decidere il team ha scelto di andare sul sicuro puntando sulla quinta posizione ed il giro più veloce” ha dichiarato Sainz a fine gara.

Carlos ha poi spiegato le difficoltà nell’affrontare la prima parte di gara con una mescola hard per nulla adatta alle alte temperature del Paul Ricard. A complicare i piani di rimonta dello spagnolo c’è poi stato un pit lentissimo che ha anche visto il box commettere un’infrazione per unsafe release costata 5’’ di penalità.

“Sin da inizio weekend le gomme dure erano molto difficili da gestire, soprattutto nel traffico. Non c’era trazione per superare ed ho fatto fatica all’inizio. Quando ho montato le medie ho cominciato ad andare forte e sono riuscito a sopravanzare sia le Mercedes che la Red Bull in pista, e non è un qualcosa di semplice”.

“Non è stata una gara perfetta, altrimenti saremmo potuti arrivare a podio. Adesso dobbiamo analizzare tutto quanto accaduto e continuare a fare delle belle corse come visto negli ultimi appuntamenti”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz ha poi lanciato una piccola frecciatina al muretto per sostenere le sue ragioni. Secondo lo spagnolo le medie montate al giro 18 sarebbero potute arrivare sino a fine gara, almeno stando alle sensazioni ricevute al volante.

“I nostri numeri ci dicevano che le gomme non avrebbero retto fino alla fine, ma sono io quello in macchina. Sono partito dalla diciannovesima posizione, sono riuscito a recuperare fino alla terza piazza, avevo appena superato Perez per il podio e stavo volando. Ce la potevamo giocare, ma sono stato chiamato ai box ed è normale che in quel momento ci sia stata un po' di discussione”.

“Il team mi ascolta, si è visto nelle ultime gare. Questa volta ho seguito le loro indicazioni e mi sono fermato. È andata così, ma sono convito che stiamo facendo le cose per bene e che siamo forti. Peccato perché senza l’arretramento in griglia avrei avuto il passo per vincere e anche partendo diciannovesimo, con un pit lento ed una penalità di 5 secondi potevo arrivare a podio. Sono contento del quinto posto e del giro più veloce, ma voglio sempre di più”.

Sainz ha poi svelato un retroscena. Non è stato solo Lewis Hamilton a non bere in gara, ma a differenza del pilota della Mercedes che è stato impossibilitato per un guasto, Carlos ha scelto spontaneamente di non montare la borraccia in auto.

“Non ho bevuto perché siamo un po' sovrappeso ed ho deciso non montare la borraccia per guadagnare un decimino. Alla fine non sudo molto, ma ha fatto molto caldo”.

Prima di recarsi nel motorhome per il consueto briefing con gli ingegneri, Sainz ha voluto portare il suo sostegno a Charles Leclerc autore oggi di un errore che in prospettiva iridata può costare carissimo.

“Mi dispiace per Charles, ma gli errori li fanno tutti. Li ho fatti io ad inizio anno ed ho ricevuto molte critiche perché sembravano sbagli stupidi, ma guidare queste vetture al limite non è affatto semplice. Prendiamo molti rischi e l’errore può capitare”.