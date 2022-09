F1 | Retroscena Red Bull: Horner e Marko temono l'arrivo Porsche

Carica lettore audio

Per molti anni il motore è stato l’incubo del programma Formula 1 della Red Bull. L’accordo con la Renault, valso otto titoli mondiali tra il 2010 ed il 2013, è diventato un incubo quando la Formula 1 è entrata nell’era ibrida.

Dal 2014 al 2018 la relazione tra Red Bull ed il Costruttore francese è progressivamente peggiorata (con Christian Horner ed Helmut Marko che hanno veementemente manifestato in pubblico il disappunto per il lavoro della Renault) fino al divorzio a fine 2018 che ha coinciso con l’inizio del rapporto con la Honda.

Per la prima volta la squadra di Milton Keynes ha potuto avere una relazione esclusiva con un Costruttore di motori, ma l’idillio è terminato improvvisamente nel 2021, quando la Honda ha annunciato il suo ritiro dalla Formula 1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Le conseguenze di questa decisione ‘shock’ sono state due. La Red Bull ha deciso di rompere gli indugi e fare il grande passo, ovvero un investimento finanziario molto impegnativo stanziato per la creazione della divisione ‘powertrain’, una struttura adiacente a Red Bull Technology dedicata alla progettazione e alla costruzione di motori. Parallelamente è iniziata una trattativa con la Porsche, interessata ad entrare in Formula 1 nel 2026 in coincidenza con i nuovi regolamenti che hanno rivoluzionato le power unit.

Secondo informazioni raccolte la scorsa primavera, l’accordo iniziale tra Red Bull e Porsche prevedeva una suddivisione dei compiti. La Casa tedesca si sarebbe occupata del V6 termico (ICE), mentre la divisione powertrain della Red Bull della parte ibrida/elettrica (ERS, batteria), un compromesso che avrebbe giustificato l’investimento fatto a Milton Keynes, salvaguardando però un rapporto di indubbio prestigio come quello con la Porsche.

Qualcosa deve essere però cambiato strada facendo, perché i rumours che si susseguono da metà agosto lasciano trapelare dei segnali che farebbero ipotizzare una retromarcia da parte della dirigenza della Red Bull.

Oliver Hoffmann, responsabile tecnico di Audi Sport, con Markus Duesmann, presidente di Audi AG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’annuncio dello scorso weekend, che ha ufficializzato l’ingresso dell’Audi nel 2026, ha permesso di comprendere dalle parole del CEO di Audi, Markus Duesmann, una parte della strategia Porsche.

Audi, infatti, non realizzerà solo tutta la propria power unit in Germania (a differenza di Porsche che si appoggerà a Red Bull in UK), ma a partire dal 2023 entrerà progressivamente nel pacchetto azionario della Sauber, inizialmente con una quota di minoranza, per poi crescere fino a controllare il team svizzero nella stagione 2026 del debutto.

L’inusuale partnership al 50%. Funzionerà?

Lo scorso 28 luglio è emerso che Porsche non si vuole limitare a fornire la propria power unit alla Red Bull: l’operazione sarebbe di portata ben più ampia, e prevederebbe l’acquisizione del 50% di Red Bull Technology, ovvero la società che contiene al suo interno diverse attività, tra cui il programma della squadra di Formula 1. La Red Bull ha commentato l’indiscrezione limitandosi a dire che le due società sono impegnate in “discussioni costruttive”.

Le partnership al ’50-50’ non sono usuali in Formula 1, un contesto nel quale servono agilità e rapidità quando ci sono da prendere decisioni. Sulla carta una collaborazione tra due realtà come Red Bull Technology e Porsche ha un potenziale enorme, ma la difficoltà maggiore sta nel chiarire ruoli, responsabilità e governance (ovvero, chi ha la parola finale).

Si può fare, ma non è facile. Mentre Audi ha scelto di mettersi in gioco in prima persona controllando totalmente il suo programma Formula 1, le intenzioni della Porsche non sono chiare, almeno in apparenza, e questo ha dato il via ad una serie di supposizioni che hanno trovato due piccole conferme nei giorni scorsi.

La prima, più evidente, è stato lo slittamento dell’annuncio che avrebbe ufficializzato l’ingresso della Porsche in Formula 1 (sulla falsariga di quello fatto dall’Audi lo scorso weekend). Il tutto era programmato per lo scorso lunedì, ma c’è stato uno slittamento di tre/quattro giorni.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una seconda indicazione, più sottile, è arrivata da Christian Horner, che nell’abituale conferenza stampa post-gara di domenica scorsa è entrato nell’argomento power unit 2026.

“Nulla è ancora stato fissato per il 2026 – ha spiegato il team principal della Red Bull rispondendo in merito ad un possibile ritorno ad un rapporto con la Honda –, abbiamo consolidato il nostro dipartimento powertrain, che oggi vede impegnate più di 300 persone. Non abbiamo fretta, mancano ancora più di tre anni al via del mondiale 2026, dobbiamo proseguire con le nostre discussioni costruttive, anche con Porsche, ovviamente".

"È comunque certo che Red Bull Powertrain produrrà un motore per il 2026, lo scopo era quello di avere una soluzione integrata tra motore e telaio per riunire tutto sotto lo stesso tetto, diventando l'unico team a poterlo fare oltre alla Ferrari”.

Red Bull ha davvero bisogno di Porsche?

Non è certo una chiusura nei confronti di Porsche, ma Horner ha lanciato un messaggio chiaro, ed è quello di una Red Bull in grado di poter progettare e sviluppare una propria power unit, in modo totalmente indipendente.

Successivamente il motore potrà essere brandizzato con il logo di una Casa o di uno sponsor (ovviamente dietro un compenso adeguato) ma non sembra essere questa la collaborazione immaginata da Porsche.

Ma perché Red Bull all’improvviso dà l’impressione di aver tirato il freno nei rapporti con la Casa tedesca? Una partnership con Porsche può portare indubbiamente dei grandi vantaggi, tecnici e finanziari, ma c’è anche un rischio per chi oggi è al timone della Red Bull Technology ed ovviamente del programma Formula 1.

Se una Casa come Porsche non si limita a fornire un motore, ma decide di impegnarsi in un’operazione che prevede l’acquisizione del cinquanta per cento della struttura Red Bull, probabilmente ha in mente qualcosa di più ambizioso.

E, quando ci sono ambizioni importanti, solitamente un’azienda pretende di avere il controllo delle operazioni e dei ruoli chiave. È stato così in tantissimi casi visti in Formula 1, dalla BAR diventata Honda alla stessa Sauber diventata BMW.

Le paure di Horner e Marko

In questi casi l’arrivo di una Casa ufficiale coincide con investimenti, piani nel lungo periodo e… cambiamenti dirigenziali. Se questo fosse lo scenario nelle discussioni tra Red Bull e Porsche, potrebbe essere fondata l’indiscrezione secondo la quale nel mese di agosto Horner si sia recato in Thailandia per incontrare Chalerm Yoovidhya, figlio di Chaleo (creatore della bevanda energetica Red Bull negli anni 70) che detiene il 50% del gruppo Red Bull.

Christian Horner con Helmut Marko: osteggiano l'ingresso di Porsche? Photo by: Red Bull Content Pool

Per Horner convincere Yoovidhya a rinunciare alla vendita della squadra (sia pure della metà del suo pacchetto azionario) vuol dire avere la certezza di garantirsi il prolungamento del suo attuale ruolo di Team Principal nella squadra di Formula 1 in cui opera da oltre quindici anni.

Un eventuale arrivo di Porsche, non offrirebbe questa garanzia, e lo stesso vale ovviamente per Helmut Marko, la cui permanenza nel ruolo attuale sarebbe destinata a terminare nell’arco di due stagioni.

In questo scenario sembra assente la figura del gran patron del gruppo Red Bull, ovvero Dieter Mateschitz. La portata dell’operazione con Porsche ha ovviamente avuto il suo avvallo, ma l’impressione è che il ‘boss’ si stia progressivamente disimpegnando per motivi personali. In questo scenario avrebbe senso anche il viaggio di Horner in Thailandia in piena pausa estiva: un tentativo estremo per evitare la cessione cercando di persuadere l'altra metà della proprietà.

Porsche F1 concept Photo by: Camille De Bastiani

La conclusione di una vicenda che di fatto sembrava già conclusa, è attesa nei prossimi giorni. Ogni ritardo sembra essere un colpo a favore del tandem Horner/Marko, ma l’impressione è che difficilmente non arriverà un annuncio tanto importante anche per la stessa Formula 1.

"Poi non è detto che le cose proseguiranno come ci aspettiamo - ha commentato sorridendo un addetto ai lavori di lunga data – potrebbero cambiare strada facendo, ed anche parecchio”.