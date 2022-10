F1 | Prova di forza di Verstappen, è sua la pole in Messico

Carica lettore audio

E’ stata una sessione di qualifiche intensa e combattuta quella andata in scena in Messico, ma alla fine a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi è stato il due volte campione del mondo Max Verstappen.

L’olandese ha estratto il massimo potenziale dalla RB18 ed è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 1’17’’775 diventando così l’unico pilota ad abbattere il muro dell’1’18’’.

Ad impressionare nel giro di Verstappen sono stati i distacchi rifilati dall’olandese agli inseguitori. Se fino al penultimo tentativo il gap tra i primi erano estremamente ridotti, quando Max si è gettato all’inseguimento della pole nel secondo tentativo ha fatto la differenza rifilando 3 decimi a George Russell.

L’inglese della Mercedes, però, ha molto da recriminare. Su un tracciato che sembra sposarsi alla perfezione con la W13, George aveva la possibilità di firmare la seconda pole della sua carriera ma con un errore commesso nel terzo settore ha gettato alle ortiche un giro sino a quel momento velocissimo.

Non tutto è perduto per il team otto volte iridato e la conferma che in casa Mercedes si punti con fiducia al bottino grosso in gara è arrivata da Lewis Hamilton.

Il britannico ha rischiato quando la direzione gara ha cancellato il tempo ottenuto nel primo tentativo per essere andato oltre i limiti della pista in curva 2. Tornato ai box, Lewis ha ritrovato la calma per poi rientrare in pista e artigliare il terzo crono con un ritardo di appena 5 millesimi dal suo compagno di team.

Red Bull e Mercedes hanno fatto la voce grossa in qualifica, con le prime due file monopolizzate dalle RB18 e dalle W13, mentre a deludere sono state le Ferrari.

Le F1-75 di Carlos Sainz jr. e Charles Leclerc, infatti, hanno chiuso il turno con deludente quinto e settimo tempo separate in classifica dalla sorpresa di giornata Valtteri Bottas.

Il finlandese ha fatto vedere sin dal Q1 di trovarsi in piena sintonia con il tracciato messicano e dopo aver chiuso il primo turno con il quarto crono, ed il secondo con il sesto, ha piazzato la zampata in Q3 firmando il quinto riferimento in 1’18’’401.

Bottas scatterà così a sandwich tra le due Rosse. Il team di Maranello è sembrato andare a tentoni per trovare il corretto set up della F1-75 e prima dell’inizio della sessione gli uomini della Scuderia hanno deciso di aumentare il carico aerodinamico delle vetture così da aiutare Sainz e Leclerc a domare un cavallino che nelle FP3 era parso parecchio imbizzarrito.

Il gap di mezzo secondo pagato dallo spagnolo nei confronti di Verstappen, e di 7 decimi da parte di Leclerc, fanno intire come in gara per la Ferrari sarà complicato poter puntare per il podio, specie con una Mercedes in questo stato di forma.

Al fianco di Charles Leclerc prenderà il via Lando Norris, autore dell’ottavo tempo in 1’18’’721, mentre la quinta fila è stata interamente monopolizzata dalla Alpine con Alonso, nono, che scatterà davanti ad Esteban Ocon.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Grande amarezza anche per l’AlphaTauri al temine delle qualifiche del Messico. Yuki Tsunoda e Pierre Gasly scatteranno rispettivamente dalla quattordicesima e della quindicesima casella e la sensazione è che i piloti del team di Faenza saranno costretti ad una gara in salita nella quale dovranno approfittare di ogni occasione che si presenterà per ottenere punti importanti per il team.

Buono il dodicesimo tempo di Guanyu Zhou, bravo ad entrare in Q2 all’ultimo secondo dopo aver eliminato Mick Schumacher, mentre Daniel Ricciardo ha disputato una sessione tutto sommato incoraggiante.

L’australiano, che si era lamentato col team nelle FP3 per un retrotreno troppo ballerino, ha sfiorato l’ingresso in Q3 ma si è dovuto arrendere per appena 53 millesimi di ritardo da Fernando Alonso.

Mick Schumacher e Sebastian Vettel sono stati entrambi eliminati al termine del Q3. I due tedeschi hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo, ma sarà il figlio del sette volte iridato a prendere il via dalla quindicesima posizione avendo centrato il riferimento prima del portacolori dell’Aston Martin.

Notte fonda in casa Aston Martin e Williams. Il team di Lawrence Stroll ha faticato a trovare l’assetto corretto e Sebastian Vettel si è lamentato a lungo del feeling con la vettura.

A farne le spese è stato soprattutto Lance Stroll che domani dovrà prendere il via dall’ultima casella affiancato a Kevin Magnussen.

Notte fonda in casa Williams con Albon e Latifi diciassettesimo e diciottesimo. L’angolo tailandese, però, ha commesso una sbavatura nel T3 durante l’ultimo tentativo che gli è costata la possibilità di accedere al Q2.