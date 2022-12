F1 | Ocon l'unico ad aver battuto Alonso 'ai punti': "Un orgoglio"

Carica lettore audio

Quanti sono i compagni di squadra di Fernando Alonso che sono riusciti a batterlo in termini di punti accumulati al termine di una singola stagione di Formula 1? Questa potrebbe essere una domanda complessa non solo per un quiz generalista, ma anche se rivolta a diversi appassionati di Formula 1.

La risposta è probabilmente ancora più sorprendente: in 19 stagioni complete, l'asturiano è stato battuto solo da un compagno di squadra. Questo pilota ha il nome di Esteban Ocon. Il pilota francese dell'Alpine ha totalizzato 92 punti nella stagione 2022, mentre Alonso si è fermato a 81 anche a causa di una serie di guasti della A522 numero 14 che ne hanno minato il cammino nel corso dei 20 appuntamenti del calendario.

Eppure l'impresa di Ocon rimane, perché se in 19 stagioni sei l'unico ad aver battuto Alonso per somma di punti a fine anno non puoi non provare un comprensibile orgoglio. Pensate che neppure sua maestà Lewis Hamilton riuscì nell'impresa.

Nel 2007, anno d'esordio dell'oggi 7 volte campione del mondo, Hamilton totalizzò 109 punti, finendo al secondo posto nel Mondiale Piloti alle spalle del solo Kimi Raikkonen, ultimo campione del mondo al volante di una Ferrari.

Fernando Alonso dovette accontentarsi del terzo posto per aver vinto meno gare di Hamilton, ma in quella stagione i due chiusero con lo stesso numero di punti. Hamilton, quindi, non è stato in grado di battere Alonso alla voce: punti totali a fine anno.

C'è invece riuscito Ocon, che in 2 anni ha fatto meglio di Alonso con un totale di 166 punti a 162 e la soddisfazione di aver vinto una gara, il Gran Premio d'Ungheria, contro i zero successi dell'asturiano nel biennio passato sotto le insegne del marchio francese.

"E' una bella sensazione, direi", ha dichiarato Ocon. "Fernando è un pilota molto, molto veloce. Ho dovuto alzare il livello il più possibile. Finire davanti a lui è stata una gran bella soddisfazione".

Ocon non è riuscito a centrare podi nel 2022, ma ha comunque siglato il maggior numero di punti in una singola stagione ed è riuscito a eguagliare il miglior piazzamento nel Mondiale Piloti con l'ottava casella.

Esteban ritiene che proprio il podio sia l'unica cosa che manca a una stagione, la sua, molto positiva. Una situazione dovuta al fatto che Alpine ha preferito concentrare gran parte dei suoi sforzi sulle prestazioni più che sull'affidabilità delle monoposto.

"E' stato molto bello lavorare con Fernando e spingere la squadra a un livello così alto. Sono contento di aver trascorso due anni con lui. Gli auguro il meglio a lui e alla Aston Martin. Speriamo di poter lottare da vicino in futuro", ha terminato Ocon, il quale dovrà prepararsi a una nuova sfida: il prossimo anno dovrà fare i conti con Pierre Gasly.