F1 | Norris: “Forse bisognerà attendere il 2026 per battere Red Bull”

Anche in questo inizio di 2024, Verstappen e Red Bull hanno dato il via al campionato con uno stato di forma strabiliante, proseguendo quel percorso che li ha visti essere riferimento da circa metà 2022. Se non per qualche battuta d’arresto, tra cui l’ultima proprio in Australia la scorsa settimana a causa di un problema ai freni, l’olandese ha dominato gli ultimi 18 mesi di Formula 1, portando a casa altri due titoli mondiali, oltre a quello vinto nel 2021.

Nonostante dopo questa stagione manchi ancora un anno al 2026, quando la F1 si approccerà a un’altra grande rivoluzione con Power Unit molto differenti, Norris è convinto che le altre squadre non abbiano grandi margini di recupero durante questo ciclo tecnico.

Infatti, secondo il britannico della McLaren, bisognerà attendere proprio il 2026, quando debutterà la prossima generazione di vetture, per vedere un ribaltamento dei valori in campo, potenzialmente dovuto non solo alle differenti monoposto sul piano aerodinamico, ma soprattutto alle differenze in termini di Power Unit.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Credo che per una vera e propria rivoluzione dei valori in campo sulla griglia si debba aspettare il 2026. Penso che potenzialmente potrebbe essere un grande sconvolgimento per tutti i team. Le Power Unit rappresentano l’incognita più grande”, ha spiegato il britannico, menzionando come attualmente non vi sono grandi differenze tra le varie unità sul piano prestazionale, mentre nel 2026 la situazione potrebbe cambiare, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza.

"Ora non ci sono più grandi differenze tra le prestazioni delle varie Power Unit, dipende molto di più dalle vetture. Al momento mi aspetto che la Red Bull in questo ciclo tecnico, continui a vincere perché al momento è in vantaggio e ha dimostrato di essere riferimento".

Norris non ha nascosto la sua speranza che Red Bull arrivi a una sorta di tetto prestazionale in cui non avrà più idee sul come migliorare in modo significativo la vettura, ma il cambio di concept scelto dalla squadra di Milton Keynes per quest’anno dimostra come la fantasia non manchi a Milton Keynes.

"Sono intelligenti e furbi, forse più intelligenti sotto molti punti di vista. Se faranno un lavoro altrettanto buono paragonato a quello di qualsiasi altra squadra, allora manterranno sempre il vantaggio che hanno, ma speriamo che inizino a esaurire le buone idee", ha spiegato il britannico.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Chiaramente, però, molte squadre hanno sfruttato gli ultimi dodici mesi per rivedere il concept della propria vettura e recuperare terreno. A inizio 2023, Ferrari e Mercedes avevano puntato su due concept che si sono rivelati poco redditizi sulla lunga distanza, motivo per il quale hanno dovuto affrontare la stagione con delle vetture “laboratorio”, in attesa di apportare le modifiche necessarie in inverno per avvicinarsi ai dettami Red Bull.

Il team di Maranello, ad esempio, è riuscito a intervenire sui punti critici in inverno, realizzando una vettura più semplice da guidare e ben più competitiva, andando così a ridurre il distacco dalla vetta.

"Penso che tutte le squadre stiano recuperando terreno. Anche per quanto riguarda McLaren, se consideriamo i progressi che abbiamo fatto in dodici mesi, siamo stati la squadra che è cresciuta di più nel corso dell’ultimo anno. Quindi, se si guarda la situazione da questo punto di vista, credo che possiamo essere molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Ma non è abbastanza e non siamo sufficientemente vicini per sfidare Red Bull", ha aggiunto Norris.

Le aree più problematiche della MCL38 richiamano le difficoltà già osservate sulla sua progenitrice: oltre alle basse velocità di punta sugli allunghi, soprattutto su piste tendenti al basso carico, sia l’auto della scorsa stagione che la monoposto di quest’anno presentano anche un fastidioso sottosterzo nelle curve molto lente dove bisogna fare affidamento sull’anteriore. Inoltre, manca stabilità nelle curve molto lunghe dove bisogna mantenere il volante girato per tanto tempo. Aspetti su cui il team di Woking cercherà di intervenire con il primo grosso pacchetto di novità tecniche previsto tra Miami e Imola.