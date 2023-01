F1 | Miami: nuovo asfalto e nuovo paddock, ma stesso layout

Carica lettore audio

Dopo alcuni problemi iniziali con il Gran Premio inaugurale dello scorso anno, i responsabili del circuito hanno deciso di investire molto per migliorare l'evento che si svolge intorno al campo dei Miami Dolphins.

Uno dei cambiamenti più importanti è la decisione di spostare l'area hospitality del team di F1 all'interno dello stadio e sul terreno di gioco, invece di essere ammassata all'esterno come l'anno scorso.

I tifosi avranno la possibilità di acquistare i biglietti per un punto di osservazione unico che permetterà loro di seguire gli eventi all'interno del paddock.

Ci sarà anche una nuovissima area hospitality Paddock Club di 58.000 metri quadrati circa su tre piani, costruita in tempo per il weekend di gara del 5-7 maggio.

Tilke a bordo

Dopo i problemi riscontrati sul manto della pista in occasione del primo GP di Miami dello scorso anno, il circuito ha ingaggiato la rinomata azienda Tilke per la posa di un nuovo asfalto in vista della gara di quest'anno.

Il managing partner del GP di Miami, Tom Garfinkel, ritiene che la nuova superficie possa contribuire a migliorare le opportunità di sorpasso, anche se la gara dello scorso anno ne ha già prodotti 45.

"Avremmo potuto continuare con la pista dell'anno scorso", ha spiegato. "L'obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di disputare una grande gara, con molti sorpassi e duelli fianco a fianco".

"Con la pista dell'anno scorso, c'erano parti in cui c'era una linea in cui sarebbe stato possibile sorpassare, ma non eravamo soddisfatti".

"Per questo abbiamo deciso di investire per riasfaltare il tracciato, nel tentativo di migliorare le condizioni di gara. Secondo i team e i piloti l'anno scorso è andato abbastanza bene, ma vogliamo che sia il migliore possibile".

Rendering del nuovo Paddock Club del GP di Miami Photo by: Miami GP

Sebbene dopo la gara dello scorso anno si sia discusso se il tracciato di Miami potesse essere migliorato o meno, soprattutto nella zona delle strette chicane, per il momento si è deciso di lasciare invariato il layout.

Per quanto riguarda il ragionamento che ha portato a questa decisione, Garfinkel ha detto a Motorsport.com che i feedback di team e piloti sono stati così contrastanti che non si è ritenuto necessario apportare modifiche ora.

"L'area della chicane è stata sviluppata in questo modo per ragioni di sicurezza", ha detto. "Abbiamo parlato con tutti i team principal, con tutti i piloti, con la F1 e con la FIA. C'erano opinioni diverse sulla chicane; ad alcuni piloti non piaceva, altri pensavano che andasse bene. E in tutta la griglia non c'erano gli stessi feedback. C'era un po' di tutto".

"Dopo aver esaminato la questione con la F1, la FIA e Tilke, abbiamo deciso di non apportare modifiche in questo momento. Abbiamo pensato di appiattirla un po'. Stiamo ancora valutando la possibilità di mettere a punto le cose, ma per il momento non cambierà nulla".

Le uniche modifiche previste riguardano alcune vie di fuga, per avvicinare le aree di ospitalità al bordo della pista.

"Ci saranno meno vie di fuga", ha aggiunto Garfinkel. "Alcune aree hospitality si avvicineranno alla pista, ma il layout è fondamentalmente lo stesso".

Miami GP Team Village 1 / 9 Foto di: Miami GP Miami GP Team Village 2 / 9 Foto di: Miami GP Miami GP Team Village 3 / 9 Foto di: Miami GP Miami GP Team Village 4 / 9 Foto di: Miami GP Miami GP Team Village 5 / 9 Foto di: Miami GP Rendering del nuovo Paddock Club del GP di Miami 6 / 9 Foto di: Miami GP Rendering del nuovo Paddock Club del GP di Miami 7 / 9 Foto di: Miami GP Rendering del nuovo Paddock Club del GP di Miami 8 / 9 Foto di: Miami GP Rendering del nuovo Paddock Club del GP di Miami 9 / 9 Foto di: Miami GP