F1 | McLaren presenta la MCL37 il 13 febbraio

Di solito tre indizi fanno una prova. In questo caso ne è bastato solo uno. McLaren ha ufficializzato la data di presentazione della propria nuova monoposto di Formula 1 per la stagione 2023.

I veli cadranno dalla MCL37 il 13 febbraio. A svelarlo una foto pubblicata dalla stessa Casa di Woking su Twitter in cui la data era scritta su un post it gialo attaccato alla cornice dello schermo di un computer.

Il post it è stato oggetto di un minuzioso controllo da parte degli addetti ai lavori, ma anche degli appassionati. Non ci è voluto troppo tempo per scovare la data appuntata sul post it.

"Launch deadline: 13.02". Una breve riga che però ha volutamente svelato la data in cui potremo vedere le fattezze della MCL37. Il team britannico ha poi confermato la data a distanza di un'ora dalla pubblicazione della prima foto.

La MCL37 che vedremo il 13 febbraio, giorno prima di San Valentino - quando vedremo invece la nuova Ferrari Di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. - sarà affidata a Lando Norris e, per la prima volta, all'esordiente Oscar Piastri.

L'australiano ha preso il posto di Daniel Ricciardo, lasciato libero dalla squadra con un anno d'anticipo e ora divenuto terzo pilota di Red Bull Racing.

La MCL37 sarà presentata in una data già occupata da un altro team. Sì, perché Aston Martin Racing svelerà la propria nuova monoposto, la AMR23 di Fernando Alonso e Lance Stroll, proprio il 13 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Resta invece da definire l'orario di presentazione della McLaren.