F1 | Marko: "Ferrari più veloce di noi solo per nostri problemi"

Gli ultimi 15 giri del Gran premio del Canada hanno lasciato tutti con il fiato sospeso grazie al duello che ha visto contrapposti Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. Il pilota della Red Bull e quello della Ferrari si sono sfidati sino all'ultimo giro per la vittoria del nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, con l'olandese che alla fine ha avuto la meglio.

Durante la gara l'impressione era che Sainz avesse un passo gara migliore rispetto a quello di Verstappen, ma anche che la velocità sui rettilinei abbia consentito al campione del mondo di difendersi sino alla bandiera a scacchi.

Al termine delle ostilità, una volta arrivati al Parco Chiuso, Max Verstappen ha confermato con le sue parole questa impressione, affermando che se Sainz fosse riuscito a passare, allora non ci sarebbe stato nulla da fare per lui.

“Per fortuna quest’anno siamo molto veloci in rettilineo e questo ci aiuta. La Ferrari era molto forte in gara e se ci avesse superato sarebbe stata molto dura passare daccapo, ma la nostra strategia ha funzionato”.

Lo stesso Sainz, sempre a fine gara, ha fatto una fotografia chiara dell'accaduto. Questa è apparsa molto simile a quella già data da Verstappen: la Ferrari numero 55 era più veloce della RB18 numero 1, ma di pochi decimi. questo non ha permesso al madrileno di attaccare il rivale e portare così a casa la prima vittoria della carriera in Formula 1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"La possibilità di attaccare Max e vincere la gara c'è stata. Sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe potuto accadere senza quell'ultima Safety Car. Ho parlato con Max e lui pensa che non mi avrebbe preso se la Safety Car non fosse intervenuta".

"Io penso che in quel frangente stessi facendo un bel ritmo. Dopo la Safety Car posso dire di aver dato tutto. Voglio la mia prima vittoria molto più di tutti i tifosi, di tutta la gente a casa. Ho dato tutto, rischiato tutto, ma per passare una Red Bull devi avere tanta velocità Oggi eravamo più veloci della Red Bull, ma non a sufficienza per passare in pista".

Se i due protagonisti del duello si sono trovati concordi nella versione fornita alla stampa, poche ore dopo il termine della gara si è alzata una voce fuori dal coro, per altro piuttosto riconoscibile e pungente. E' stata quella del solito Helmut Marko.

Il super consulente della Red Bull ha infatti asserito - anche se con mezze frasi sibilline - che la Ferrari fosse più veloce della Red Bull a causa di problemi tecnici che hanno investito le RB18. Ricordiamo che Sergio Perez è stato costretto al ritiro a Montreal per un guasto al cambio. Verstappen, invece, ha avuto difficoltà con le comunicazioni radio, ma la sua monoposto sembrava non aver avuto alcun problema.

"Sì, la Ferrari aveva un passo migliore di Max", ha confermato Marko ai microfoni di Motorsport.com. "La Ferrari era un po' più veloce. Credo che il nostro team sappia il perché di quanto accaduto. Ma è una cosa piccola. Se alcuni piccoli fattori non sono perfetti, poi gli avversari sono subito attaccati...".

Alla domanda se queste parole fossero legate a qualche problema sulla RB18 di Verstappen più che sulle prestazioni aumentate delle Ferrari dopo gli ultimi aggiornamenti, Marko ha risposto: "No, è un problema del nostro dipartimento tecnico, ma non posso dare ulteriori informazioni a riguardo...".