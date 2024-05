F1 | Leclerc: "Vittoria super. Realizzato il sogno di papà e il mio"

Charles Leclerc ce l'ha fatta. Il pilota monegasco è riuscito a vincere la gara di casa, il Gran Premio di Monaco, alla terza occasione in cui è partito dalla pole position. Mai nessun abitante del Principato era riuscito nell'impresa e quella di Leclerc entra di diritto nei libri di storia del piccolo stato, ma anche della Formula 1 e della Ferrari.

Gran parte dell'opera era già stata compiuta ieri grazie a una splendida pole position, ma già altre due volte si era trovato nella medesima situazione senza avere la possibilità di portare a casa il successo per i motivi più disparati.

Questa volta, invece, tutto è andato bene. merito suo, ma anche di una Ferrari tatticamente perfetta, che non si è fatta condizionare dalle due partenze dovute al terribile incidente di Sergio Perez nella salita che porta dalla Sainte Devote al Casino, replicando un'ottima partenza e gestendo i 78 giri in modo perfetto.

"Non riesco a spiegare come mi sento...", ha ammesso Leclerc alla fine della gara, visibilmente commosso e felice "E' una gara talmente difficile. Credo che il fatto di essere già stato in pole position 2 volte e non essere riuscito a vincere poi la gara renda questa vittoria ancora più bella per certi versi".

Un successo sudato, voluto con tutte le sue forza per realizzare il suo sogno e quello del padre, scomparso 7 anni fa dopo aver fatto di tutto per portare il figlio nel motorsport e vederlo primeggiare nelle categorie apicali.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Significa tanto per me, perché è la gara che mi ha fatto sognare di essere un pilota di Formula 1 quando ero piccolo. Quindi sì, è stata una gara difficile a livello emotivo perché a 15 giri dalla fine speri solo che non succeda nulla, perché mi stavo già emozionando e stavo pensando a mio padre molto più di quanto non stessi facendo sulla guida. Lui mi ha dato tanto e ha dato tanto per fare in modo che io fossi qui oggi, ed era un nostro sogno, quello di farmi correre qui e che poi potessi vincere questa gara. E' incredibile".

Leclerc, più che spingere, ha dovuto pensare a gestire il ritmo della corsa per evitare che le McLaren avessero una finestra sufficiente per fare il pit stop e presentarsi dietro le Rosse con gomme più fresche.

"E' davvero difficile in weekend qui. All'inizio avevamo parecchio margine, ma sapevamo anche di dover fare quasi 78 giri sullo stesso treno di gomme. Era molto difficile, però abbiamo fatto una gran gestione di gomme. C'è stata gran parte della gara dove ho dovuto gestire il margine su Russell per evitare che le McLaren potessero fare un pit stop gratuito".

"Ma poi è andato tutto bene, alla fine ho potuto spingere di più e la macchina era fantastica. Devo ringraziare il team per aver fatto un lavoro eccezionale negli ultimi mesi e per avermi dato la possibilità di vincere questa gara. E' una cosa molto speciale".

"Voglio ringraziare tutte le persone a Monaco. Già nella drivers parade è stata speciale perché ho visto tanta gente che conosco sulle terrazze. Per me significa molto questo fine settimana, questa gara, e ringrazio tutti per l'immenso supporto. Grazie mille a tutti".