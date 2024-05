F1 | Leclerc: "Ottima qualifica, mette a tacere certe voci"

La prima giornata di azione in pista per Charles Leclerc è stata indubbiamente strana, sia in positivo che in negativo. Il weekend è subito iniziato nel modo sbagliato, a causa di un testacoda in FP1 dopo pochi minuti che lo ha costretto a saltare di fatto l’intera prima sessione.

Per quanto nei fine settimana sprint si tenda a non assumersi troppi rischi lato setup dato che vi è poco tempo a disposizione prima dell’inizio delle qualifiche e del relativo Parc Fermé, affidandosi agli assetti pianificati in fabbrica, arrivare in qualifica senza preparazione non è l’ideale. Eppure Charles Leclerc ha messo insieme una bellissima performance sul giro secco, conquistando la prima fila in vista della gara sprint di sabato.

Una seconda posizione che, logicamente, ha lasciato il monegasco estremamente soddisfatto dato il contesto della prima giornata, ma non solo per una questione di mero risultato. Infatti, l'alfiere del Cavallino ritiene che la buona prestazione odierna possa mettere a tacere certe voci sul suo stato di forma.

L'episodio in FP1 che lo ha costretto a saltare la prima sessione di libere

“Sì, sono contento. Lo sono perché le qualifiche sono state il punto debole per due gare di fila. A un certo punto, in Cina era andata un po' meglio, ma non avevamo la macchina per dimostrarlo. E in un weekend così difficile come questo, dove ovviamente ho fatto un solo giro nelle FP1, sono dovuto andare subito in qualifica senza riferimenti”, ha spiegato Leclerc al termine della Sprint Qualifying, conclusa con un secondo posto a circa un decimo dal poleman Verstappen.

Il ferrarista ha relegato il compagno di team Carlos Sainz a circa tre decimi, ma vi è da sottolineare che gli intertempi tra i due portacolori della Rossa fossero in realtà molto simili: lo spagnolo ha pagato l’errore all’ultima staccata quando, a causa di un bloccaggio, è arrivato lungo perdendo molto tempo. In questo caso, quindi, a fare la differenza per Leclerc sono stati due elementi: la velocità e la capacità di non commettere alcuna sbavatura nel momento decisivo.

“In SQ1 potevamo usare un solo treno di pneumatici, quindi è stato molto difficile. Ma subito ho sentito il feeling e il duro lavoro che ho fatto all'inizio della stagione per cercare di mettere le gomme nella giusta finestra ha dato i suoi frutti”, ha poi proseguito il monegasco, sottolineando i progressi fatti dal proprio punto di vista nell’accensione degli pneumatici in qualifica. Come ha ammesso più volte lo stesso pilota della Ferrari, infatti, nei primi appuntamenti di questa stagione il feeling con la soft sul giro secco non è stato sempre ottimale, pagando poi dazio in termini di posizione in griglia.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Tuttavia, Leclerc crede che i progressi siano evidenti e, soprattutto, ritiene che possa essere un punto di partenza su cui continuare a costruire in futuro.

“Sono contento, perché ora si parla tanto, sei bravo quanto la tua ultima gara in questo sport, e ovviamente quando hai due gare di fila in cui sei andato male in qualifica, e io non ho fatto un gran lavoro, la gente inizia a parlare. Quindi è un bene mettere la parola fine a queste voci. Ma ora devo ovviamente lavorare sulla costanza e cercare di rimanere su questo livello in termini di posizionare le gomme nella giusta finestra, come ho fatto in passato”.

Data la mancanza di dati in FP1, chiaramente è difficile dire come andrà il resto del weekend. La speranza del monegasco è quella di avere una vettura in grado di lottare per le primissime posizioni anche in gara, magari sognando la vittoria, per quanto attualmente il passo rimanga un’incognita: “Non ho idea del nostro ritmo di gara. Ho fatto un solo giro, quindi non ho idea del nostro ritmo di gara, ma spero davvero che riusciremo a fare una buona sprint e ad avere un buon passo gara per sperare di vincere domenica”.