F1 | Leclerc: "Oggi meglio, ma devo migliorare il bilanciamento"

A volte il miglior tempo non basta. Lo sa bene Charles Leclerc, che nel corso della stagione ha ottenuto tante pole ma meno vittorie di quelle che avrebbe sperato. Oggi il monegasco ha ottenuto il crono di riferimento nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, ma non è ancora soddisfatto.

Grazie al tempo di 1'12"345 il pilota della Ferrari si è issato in cima alla lista dei tempi, precedendo di soli 4 millesimi di secondo il compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

La Ferrari sembra essere decisamente più a proprio agio sul tracciato olandese rispetto a Spa-Francorchamps, pista su cui si era rivelato enorme in distacco prestazionale dalla Red Bull di Max Verstappen.

Oggi l'olandese non è andato oltre l'ottavo tempo, staccato di quasi 7 decimi dalle Rosse. Leclerc, però, non è ancora contento del bilanciamento della sua F1-75, per questo motivo pensa che, con le giuste correzioni, domani potrà trovare ancora più prestazione.

"Oggi è andata meglio rispetto alla settimana scorsa. Siamo però tutti vicini, sarà una gara complicata, ma cercheremo di migliorare. Non sono ancora a mio agio con il bilanciamento e speriamo di fare i giusti passi domani per migliorare".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Senza entrare troppo nel merito, Leclerc ha affermato che a dargli fastidio nel corso della guida è il comportamento della sua vettura in curva. Il sottosterzo accentuato gli fa perdere tempo sia in entrata che in uscita di curva, ma è fiducioso di poter migliorare la situazione in vista delle qualifiche di domani.

"In generale il bilanciamento della mia macchina era complicato, c'era tanto sottosterzo, non facevo girare bene la macchina e in uscita avevo strattoni perché non riuscito a far girare bene la macchina. Detto questo ho fiducia, penso che domani potremo migliorare ancora", ha concluso il pilota della Ferrari.